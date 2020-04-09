新冠肺炎增至380人確診！　13人解隔離「總人數達80人」

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9）日表示，8日國內新增1636例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計4萬2315例，其中380例確診，分別為326例境外移入及54例本土病例。確診個案中除了5人死亡，又增13人解隔離，今日解隔離人數達到80人，其餘持續住院隔離中。

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▲台灣目前累積380確診案例。（圖／曾梓倩製）



指揮中心指出，全球累計145萬7987例確診，分布於183個國家/地區；病例數以美國42萬3135例、西班牙14萬6690例、義大利13萬9422例、德國10萬3228例及法國8萬2048例為多；病例中8萬6730例死亡，以義大利1萬7669例、西班牙1萬4555例、美國1萬4390例、法國1萬0869例及英國7097例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。