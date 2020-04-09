LIVE／再一例！台師大爆群聚感染　校長15:00緊急說明

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台灣師範大學一名男學生（案322）確診新冠肺炎，感染源尚未釐清，而今（9日）傳出又新增一人確診，是案322的宿舍同寢室室友，校長吳正己下午3點將親自出面說明緊急因應與後續作為。根據教育部公布的標準，大專校院有2位以上師生確定，該校（區）停課。

▲台師大在之前的清明連假期間進行全校大消毒。（圖／記者李毓康攝）

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中央流行疫情指揮中心3月底曾經公布，一名台師大男學生（案322）無出國史，於3月26日出現發燒、咳嗽、嘔吐及全身倦怠等症狀至診所就醫，因症狀持續，於3月29日至醫院就醫，X光檢查有肺炎情形收治住院，30日由醫院採檢通報後隔天確診。案322活動地點以宿舍、校園為主，平常交通工具是校車，作息單純，指揮中心持續調查是否有其他高風險暴露史，以釐清感染源。

而指揮中心今日下午再公布新增1例本土病例案380，他是案322宿舍同寢室室友（20多歲男性），無症狀，於案322確診後列為接觸者，於3月30日起進行居家隔離，4月6日由衛生單位安排採檢，於今日確診。

指揮中心表示，因應本起群聚，目前掌握接觸者共448人，並採檢24人，其中1人陽性（即案380）、20人陰性、3人檢驗中，將持續調查追蹤是否有其他接觸者。另外，衛生單位已針對案322及380校園及宿舍等公共區域進行消毒，該校各系所自4月6日至4月17日皆採行遠距授課。

