美濃火燒山查出是縱火！一連燒3天　關鍵監視器曝光…紫衣男點燃枯葉



▲美濃火燒山監視器拍下嫌犯縱火畫面 。（圖／民眾提供）

記者洪靖宜／高雄報導

往年清明節因民眾掃墓，引起雜草火災頻傳，使消防人員疲於奔波滅火，沒想到在高雄美濃區廣林里山區在4月4日發生一起火燒山事件，竟是有人惡意點火。監視器拍下一名穿著紫色上衣的男子，騎著機車經過產業道路時，停在路邊，並手持打火機點燃路邊枯葉引發火勢，目前已掌握身分，傳訊到案後將依《公共危險罪》與《森林法》送辦。

▲美濃廣林里山區4日發生火警 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄美濃區廣林里山區4月4日發生一起火燒山事件，火勢一發不可收拾，延燒了3天，而有民眾向警方報案，稱有疑似是有人縱火，員警立刻前往現場並調閱案發地點附近工寮監視器畫面。

▲美濃火燒山監視器拍下嫌犯縱火畫面 。（圖／民眾提供）

監視器畫面拍下，4月4日下午1點多，一名穿著紫色上衣，且未戴安全帽的傅姓男子，騎著機車經過產業道路，突停在路邊，手持打火機點彎下腰，點燃路邊枯葉，引發火勢後，人就騎車離去，這團火就延燒到林務局屏東林區管理處旗山工作站第52林班地(美濃區茶頂段67地號等多處地號)，經旗山林務局人員測量火燒面積有0.2公頃。

▲男子點燃枯葉後隨即騎車離去 。（圖／民眾提供）

目前林務局屏東林區管理處旗山工作站測量受損面積並備齊相關資料於9日至旗山分局製作提告筆錄。經調閱監視器鎖定嫌犯後，已依相關程序傳訊通知傅男到案說明，訊問後依《森林法》、《公共危險罪》，函送臺灣橋頭地方檢察署偵辦。

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