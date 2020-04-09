　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

美濃火燒山查出是縱火！一連燒3天　關鍵監視器曝光…紫衣男點燃枯葉

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲美濃火燒山監視器拍下嫌犯縱火畫面 。（圖／民眾提供）
▲美濃火燒山監視器拍下嫌犯縱火畫面 。（圖／民眾提供）

記者洪靖宜／高雄報導

往年清明節因民眾掃墓，引起雜草火災頻傳，使消防人員疲於奔波滅火，沒想到在高雄美濃區廣林里山區在4月4日發生一起火燒山事件，竟是有人惡意點火。監視器拍下一名穿著紫色上衣的男子，騎著機車經過產業道路時，停在路邊，並手持打火機點燃路邊枯葉引發火勢，目前已掌握身分，傳訊到案後將依《公共危險罪》與《森林法》送辦。

▲美濃火燒山監視器拍下嫌犯縱火畫面 。（圖／民眾提供）

▲美濃廣林里山區4日發生火警 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄美濃區廣林里山區4月4日發生一起火燒山事件，火勢一發不可收拾，延燒了3天，而有民眾向警方報案，稱有疑似是有人縱火，員警立刻前往現場並調閱案發地點附近工寮監視器畫面。

▲美濃火燒山監視器拍下嫌犯縱火畫面 。（圖／民眾提供）

▲美濃火燒山監視器拍下嫌犯縱火畫面 。（圖／民眾提供）

監視器畫面拍下，4月4日下午1點多，一名穿著紫色上衣，且未戴安全帽的傅姓男子，騎著機車經過產業道路，突停在路邊，手持打火機點彎下腰，點燃路邊枯葉，引發火勢後，人就騎車離去，這團火就延燒到林務局屏東林區管理處旗山工作站第52林班地(美濃區茶頂段67地號等多處地號)，經旗山林務局人員測量火燒面積有0.2公頃。

▲美濃火燒山監視器拍下嫌犯縱火畫面 。（圖／民眾提供）

▲男子點燃枯葉後隨即騎車離去 。（圖／民眾提供）

目前林務局屏東林區管理處旗山工作站測量受損面積並備齊相關資料於9日至旗山分局製作提告筆錄。經調閱監視器鎖定嫌犯後，已依相關程序傳訊通知傅男到案說明，訊問後依《森林法》、《公共危險罪》，函送臺灣橋頭地方檢察署偵辦。

時間對我們來說完全沒用！

【更多新聞】

韓國瑜見三井董座談投資　拍照時瓷盤突滑落！全場驚叫...2人接住了
轟韓國瑜用「這2招」反制罷免！撒錢蓋公園讓高市綠議員氣到「炸魚
 

ET快訊
快訊／挖到大腿！　宜蘭羅東工地發現女性屍塊
今晚不用來了！酒店小姐補睡中驚醒…轉戰飯局妹　1小時損失3千
獨／武漢丈母娘瞞台灣女婿跳樓輕生　自責「是我害了你們！」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／羅東工地「挖出一條腿」！工人發現腐爛屍塊　檢警調查中

美濃火燒山查出是縱火！一連燒3天　關鍵監視器曝光…紫衣男點燃枯葉

台中八大娛樂場所採實名制　高雄「暫不跟進」另外用這招…

「今晚不用來了」酒店小姐補睡中驚醒...轉戰飯局妹　經紀嘆：1小時損失3千

超前部署！盧秀燕加碼防疫　台中KTV、PUB等特種行業「一律實名制」消費

快訊／竹北交流道「火舌狂竄」！回堵5.5km…大貨車司機嚇傻：後面冒煙

秦偉性侵案部分定讞　最高法院認定性侵2女總計定讞8年

快訊／秦偉慘了！「認定性侵2女」最高法院判刑8年定讞　檢啟動防逃機制

「全國酒店、舞廳停業」　酒店業者驚：停多久？泊車少爺苦笑：去開計程車

防疫期拚宅經濟！　詐騙集團兼營應召站call客配對　首腦、車手17人落網

夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看

10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

Amber害羞重現f(x)《Hot Summer》　看到11年前的自己：歐買尬我在幹嘛！

韓營遞狀聲請「終止韓國瑜罷免案」！王淺秋：Wecare博歹筊，賭輸就翻桌

女兒「手繪可愛插圖」介紹新冠病毒 中研院長中文配音！網大讚：超詳細

胖橘貓「捧10kg油肚理毛」舔不到 無助望遠方...爸嘆：牠有在減肥了

現成紙箱「對半切一刀」再利用　輕拉重組就變狹長包裝費省起來

快訊／羅東工地「挖出一條腿」！工人發現腐爛屍塊　檢警調查中

美濃火燒山查出是縱火！一連燒3天　關鍵監視器曝光…紫衣男點燃枯葉

台中八大娛樂場所採實名制　高雄「暫不跟進」另外用這招…

「今晚不用來了」酒店小姐補睡中驚醒...轉戰飯局妹　經紀嘆：1小時損失3千

超前部署！盧秀燕加碼防疫　台中KTV、PUB等特種行業「一律實名制」消費

快訊／竹北交流道「火舌狂竄」！回堵5.5km…大貨車司機嚇傻：後面冒煙

秦偉性侵案部分定讞　最高法院認定性侵2女總計定讞8年

快訊／秦偉慘了！「認定性侵2女」最高法院判刑8年定讞　檢啟動防逃機制

「全國酒店、舞廳停業」　酒店業者驚：停多久？泊車少爺苦笑：去開計程車

防疫期拚宅經濟！　詐騙集團兼營應召站call客配對　首腦、車手17人落網

網爆伊薩米勒「掐脖女粉」暴走全程　警打臉：沒人被捕

民眾投保「盡量不用去醫院體檢」！南山人壽宣布：可優先以現有資料　進行核保評估

只要6元！桃園隱藏版無名小籠包　皮薄肉餡多、咬下就爆汁

芭黎台商三採陰卡關78天！　張上淳曝「不考慮驗病毒」關鍵原因

超狠毒！嘉義布袋浪浪遭虐打「眼爆凸斷腳」　網怒：這麼可愛怎捨得...

SBL／賈西亞父親離世10日返美　璞園將以單洋將完成賽季

JHBL／永仁、復興2連勝　攜手叩關4強

炎亞綸罵譚德塞激怒陸網友！　微博PO文列4解釋：我的世界人類就是一體

被譚德塞痛罵後台灣更紅了　蔡英文推特追蹤突破95萬

寧花7元省時！他想破頭「為何一堆排買口罩」　網曝心態：有活著的感覺

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

社會熱門新聞

「楓林網」2主持人身分曝！台大碩士畢年收破2千萬

又失蹤了！女子居家檢疫落跑...100萬繳不出　執行署下重招了

網傳全裸對鏡自慰19秒影片　「天菜排長」澄清：痣不一樣

快訊／愛爾蘭男3/17越南入境台灣！陳屍台北市農園旁

30K女會計A走公司1億　4年買10幢房

居家檢疫衝夜店嗨！三重男身份曝…不繳百萬罰金GG了

快訊／秦偉性侵2女　最高法院判刑8年定讞

快訊／機車撞聯結車！鐵條「強插」腦顱慘死

即／「楓林網」遭查禁！警逮2主嫌　凍結6千萬資金

喝錯飲料掀波…19歲男遭西瓜刀開腹25cm「直見肝臟」

楓林網2創站人再起底！捧現金買豪宅開特斯拉

傳確診酒店女公關「橫跨北市10多家」　老司機揭祕辛

新竹居家檢疫情侶檔「悶壞了」...相約桃園吃牛排！

一家3口旅居日本居家檢疫「跑去掃墓」！下場出爐

更多熱門

相關新聞

美濃山區惡火猛燒…18小時後順利撲滅！

美濃山區惡火猛燒…18小時後順利撲滅！

高雄市美濃區福美路旁的山林21日傍晚發生一場大火，火勢不斷蔓延往山上延燒，消防局獲報後出動美濃、旗山、杉林、六龜4個分隊8車搶救，所幸經水線灌救，截至當日21時已無延燒民宅的疑慮，也無人員受傷，不過因部分火點無法接近，消防局於22日請求直升機救援，歷經18小時後，火勢最終於早上11時許順利撲滅，而後續起火原因仍有待釐清。

貼網「旗美有案例」GG　法官救了他　

貼網「旗美有案例」GG　法官救了他　

韓國瑜主持道路拓寬工程　拚路平燈亮水溝清

韓國瑜主持道路拓寬工程　拚路平燈亮水溝清

梨山火警延燒1公頃！黑鷹灑水救援

梨山火警延燒1公頃！黑鷹灑水救援

新聞官陳映竹是美濃客家細妹　鄉親集氣祝福

新聞官陳映竹是美濃客家細妹　鄉親集氣祝福

關鍵字：

美濃火燒山

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

傳台北酒店女公關確診！衛生局上門傻眼

譚德塞WHO記者會首度公開點名台灣

快訊／蔡英文邀請譚德塞訪問台灣：感受努力在歧視、孤立中走向世界

快訊／譚德塞痛罵台灣3分鐘　外交部700字反擊要求道歉

50萬有找！TOYOTA微型車特仕版

川普問「從哪來」陸東方衛視記者：台灣

新冠肺炎10大症狀！出現「1現象」應緊急就醫

譚德塞罵台灣！阿滴173字開譙：公X小

疫情哪國最安全？「榜首」旁皆為重災區

4款新iPhone規格、售價曝光

一覺醒來！盜版網pttplay、小鴨影音、momovod也關了

美女主播報新聞…「白色塗鴉衣」網看傻：沒穿吧

電梯遇酒醉妹「我住301」他帶回家好掙扎

沒了F4光環　朱孝天「結婚請不動人」

正義浪浪見狗被追咬　秒出手救援

更多

最夯影音

更多
夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看

夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看
10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面