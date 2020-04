協助非洲友邦史瓦帝尼抗疫　外交部：援贈6萬片台製口罩

▲外交部亞西及非洲司司長楊心怡。(資料照/記者湯興漢攝)

政治中心/綜合報導

非洲友邦史瓦帝尼目前有10個新冠肺炎確診病例,為協助該國抗疫,外交部9日透露,除已協助就地採購防護衣等物資、分享防疫抗疫經驗和資訊外,也援贈6萬片台製醫療口罩。此外,目前有幾個亞西和非洲地區的國家,其政府單位、非政府單位或私人企業已向台灣尋求防疫協助,目前相關事情正規劃中。

外交部亞西及非洲司司長楊心怡在外交部例行記者會表示,為增進邦誼,落實「台灣能幫忙,且正在幫忙」(Taiwan can help and Taiwan is helping)理念,駐史瓦帝尼大使館已協調台灣駐當地醫療團為史國政府單位、各駐史外交機構和台商舉行防疫講習。

「援贈史國的6萬片台灣製醫療口罩近日也已啟運」。楊心怡表示,我國大使館已在當地或周邊邊國家就近採購防護衣、檢診手套、拋棄式髮帽、拋棄式鞋套,及藥用酒精等防疫物資捐贈史瓦帝尼。

外交部1日宣布啟動第一波1000萬片口罩的國際人道援助,其中歐洲11個疫情嚴重國家,包括義大利、西班牙、德國、法國、比利時、荷蘭、盧森堡、捷克及波蘭,共分到700萬片,美國與15個友邦則分別是200萬片及100萬片口罩。而今日外交部也宣布啟動第二波援助,將援贈北歐、東南亞等數個國家地區,總計600萬片口罩。

楊心怡透露,在亞西和非洲地區,包括約旦、蒙古、奈及利亞與科威特等,已陸續有政府單位、非政府組織及私人企業等,向我國尋求防疫及抗疫協助。楊補充,援贈口罩等物資,外交部需遵照中央流行疫情指揮中心規定,以及考量出口限制等因素,才能進一步實施,但目前確實有相關規劃。