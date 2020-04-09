海外僑胞需160萬片口罩？　僑委會改口：數字不排除再調降

▲僑委會副委員長呂元榮。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊全球，中央流行疫情指揮中心已同意有償提供海外僑民5萬片醫療口罩，價格將比照國內一片5元。僑委會副委員長呂元榮原先表示，5萬片口罩「以人數來講真的不夠」，僑委會粗略統計大約需要160萬片，隨後在接受民進黨立委蔡適應質詢時卻改口，160萬僅是粗估「沒有辦法非常精細」，數字也不排除會再下降。

立法院外交及國防委員會9日審查僑務委員會主管「財團法人海華文教基金會」及「財團法人海外信用保證基金」109年度預算書案，並邀請呂元榮列席備詢。呂元榮會前受訪時表示，5萬片口罩「以人數來講真的不夠」，僑委會粗略統計大約需要160萬片。

蔡適應質詢時詢問，160萬片的數字是如何統計，僑委會僑民處長陳世池表示，這是兩週前僑委會通函所有駐外的僑務同仁，請同仁幫忙統計出來，「是個粗估沒有辦法非常精細」，在界定上沒有非常清楚，僅是粗估第一波的需求量。

蔡適應再問，政府自9日起放民眾寄送口罩至海外，160萬片的統計數字是否需要重新修正，陳世池則說，當時在疫中央流行疫情指揮情中心提出時，數字只是一個參考，也不排除會再下降。

民進黨立委何志偉質詢時也詢問，160萬片的母數是如何統計出來，陳世池再表示，這不是非常精準的數字，是透過散布在36個地點的僑務駐外人員估計出數字，主要是希望指揮中心能夠了解海外僑界對醫療口罩的殷切需求，以做出相對合宜的決策。

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