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人口2300萬卻捐1000萬份口罩　印媒讚台灣…批WHO「有在傾聽嗎」

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▲總統蔡英文戴口罩，上頭印有TEAM POWER。（圖／記者林敬旻攝） 

▲總統蔡英文戴著印有TEAM POWER的口罩。（圖／記者林敬旻攝）

記者丁維瑀／綜合報導

印度電視媒體7日播出專題報導，講述台灣願意捐贈1000萬片口罩給各國，使得國際與世界衛生組織（WHO）都難以忽視台灣，而中國對此不會感到開心；同時，節目也批評中國就疫情發布假消息，並對世衛提出質疑。

印度媒體WION於7日發布約4分鐘的專題報導影片，名為「台灣提升的國際形象惹惱中國」（Taiwan's growing global profile miffs China），女主播夏瑪（Palki Sharma）開頭先稱台灣致力與國際合作抗疫，雖然只有2300萬人口，卻打算捐贈1000萬片口罩給受到疫情衝擊的國家，讓國際甚至是世衛都難以忽略台灣。

節目接著播放我國總統蔡英文的談話，她在影片中以英文講述，將與世界分享抗疫經驗與醫療物資，要捐贈1000萬片口罩給美國、義大利、法國等。報導指，同一時間，中國也稱捐出醫療物資給全球，然而品質卻與台灣有著落差，台灣的抗疫戰也打得比較好。《中央社》報導，節目形容，台灣與中國宛如聖經中大衛（David）對抗巨人歌利亞（Goliath）的故事。

報導說明中國與台灣的差異，台灣及早應對潛在的威脅，篩檢來自武漢的班機，雖然遭到世衛排除，仍整合多家工廠，最後達到單日生產1300萬片口罩。值得注意的是，台灣地緣靠近中國，兩者也有密切往來，台灣卻僅報告379例確診、5人死亡（8日數據）。

節目甚至做出比對表格，當中國散播假消息時，台灣則嚴懲傳播假消息的一方；中國把苗頭指向他國時，台灣選擇與世界各國合作，還跟美國及歐洲合作研發疫苗。台灣透過公開透明的方式，向全球民主國家證明最佳對抗疫情的典範，最後，節目拋下疑問，「世界衛生組織，有在傾聽嗎？」

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