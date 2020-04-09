全球145萬人染疫8萬死　衛福部：全面警戒清明連假後的風險

▲疾管署副署長莊人祥出席行政院院會後記者會。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／台北報導

衛福部疾管署副署長莊人祥9日在行政院會報告時表示，全球疫情延燒，確診人數累計超過145萬人、約8萬6000人死亡，致死率5.9％，雖然近期我國新增個案已逐漸減少，且以境外移入個案為主，但鑑於清明連假返鄉出遊人潮不斷，提醒國人連假後更小心、全面警戒，籲全民共體時艱，以保持得來不易的防疫成果，平安度過此次疫情。

莊人祥表示，目前國際現況，歐美疫情在高峰，疫情已蔓延到183個國家，確診病例較上周增加54萬例，目前145萬例，前五名確診人數國家是美國、西班牙、義大利德國法國。

根據衛福部報告指出，由於國內目前仍有零星社區感染個案，中央流行疫情指揮中心持續擴大檢驗量能、強化社區監測、擴增集中檢疫場所數量，以降低社區傳播風險；同時，全面盤點重症病床、提高醫療院所收治量能，並訂定新冠肺炎病患住院分流分艙及雙向轉診原則，以確保國內醫療院所對疫情的因應與整備。

衛福部也再次重申，我國口罩產能不斷提高，醫用酒精等防疫物資數量穩定，民眾無須搶購物資。

由於五一勞動節連假將屆，鑑於清明連假返鄉出遊人潮衍生可能的防疫破口，衛福部也提醒，「連假過後應更小心」，請民眾要保持適當的社交距離且避免出入擁擠場所，務必落實日常手部衛生、咳嗽禮節。倘連假期間曾至人潮擁擠的景點或地區，還請加強自主健康管理；另，居家隔離及檢疫者的感染風險相對較高，請務必遵守相關規範，切勿以身試法，違者將加重裁罰。防疫期間諸多不便，還須全民共體時艱、共同努力，平安度過此次疫情。