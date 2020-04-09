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雨天超速！惡質貨車司機撞倒女騎士落跑　警調監視器追人

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▲8日晚間汐止區一輛小貨車超速撞到路旁女騎士後並未下車查看，反而肇事逃逸。（圖／記者張君豪翻攝）

▲8日晚間汐止區一輛小貨車超速撞到路旁女騎士後並未下車查看，反而肇事逃逸。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／新北報導

汐止警方日8日晚間10點接獲報案，位於汐止忠孝東路發生一起小貨車撞及機車後肇事逃逸案件，警方調閱監視器發現，一輛由忠孝東路往北行駛的小貨車，疑似未注意車前及左右兩側的車型狀況，與路旁楊姓女騎士（55歲）騎乘的普通重機車發生碰撞，楊女機車被撞倒，導致身上有多處擦挫傷，所幸經消防局救護人員到場包紮送醫後並無大礙，但小貨車司機撞人後並未下車察看、反而加速逃離現場。

▲8日晚間汐止區一輛小貨車超速撞到路旁女騎士後並未下車查看，反而肇事逃逸。（圖／記者張君豪翻攝）

8日晚間汐止區一輛小貨車超速撞到路旁女騎士後並未下車查看，反而肇事逃逸。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方呼籲：汽車駕駛人若駕駛汽車肇事致人受傷、死亡者，應即採取救護措施依規定處置，並立刻報警處理，不得任意移動肇事汽車及現場痕跡證據，違反者處新臺幣三千元以上九千元以下罰鍰。另駕駛人肇事致人受傷逃逸者，吊銷其駕駛執照；致人重傷或死亡而逃逸者，吊銷其駕駛執照，並不得再考領。

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