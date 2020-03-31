109學年個人申請7.1萬人過一階　通過比率破8成

▲大學「個人申請」入學第一階段今日公布篩選結果。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

109學年度大學「個人申請」入學第一階段篩選結果今（31日）公告在大學甄選入學委員會網站，考生可自行上網查詢篩選結果。今年報名人數較去年減少3,707人，為87,186人。其中通過一階人數為71,249人，通過篩選比例81.72％。

甄選會指出，去年第一次五選四而部分熱門校系出現超額篩選較嚴重的情形之後，針對超額篩選比較嚴重的校系，109學年度透過增加篩選關卡「增加科目」，來降低超額篩選人數。而同級分超額篩選方式，除延續108學年度以檢定、倍率篩選及採計學科能力測驗科目成績總和作為同級分超額篩選外，校系可依需求，自其參採學科能力測驗科目中，再擇定學測單科作為超額篩選的依據。



今年2,154 個校系中有946個校系新增使用「分科篩選」，並且另有 151個校系「增加參採科目」，依篩選結果來看，整體超篩情形較去年有減緩。校系通過篩選人數較預計甄試人數多50人以上的校系，從去年的60個降為53個，且去年超篩嚴重的校系在今年已有明顯改善。但向來熱門且有志願高度重疊情況的醫牙類學系，今年超篩情形各校系則互有消長。

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▲個人申請通過一階人數為71,249人，通過篩選比例81.72％。（圖／記者林敬旻攝）

甄選會提醒，通過第一階段篩選考生係取得參與大學第二階段甄試的資格，能否錄取還是要經大學甄試後決定。各大學近日內將寄發（或公告）指定項目甄試通知及其他相關資料予通過第一階段篩選（含外加名額篩選）的考生，考生須於大學規定日期前繳交指定項目甄試費用，並依招生簡章規定方式上傳或送繳相關證明或資料。考生如未收到大學甄試通知或對各大學第二階段指定項目甄試有任何疑義者，請主動與各大學聯繫，以免權益受損。



另外，提醒考生，第二階段校系要求的審查資料已全面推行「書面審查電子化作業」。通過第一階段篩選的考生，除大學校系另有規定外，須於校系規定繳交截止日前，將審查資料以網路上傳方式，上傳至甄選委員會。「第二階段審查資料上傳系統」將於4月2日上午9時開放，為避免網路塞車，請考生務必儘早上網完成審查資料上傳作業。

此外，甄選會提醒，若有考生受疫情影響無法參加面試筆試實作，或因大學校系受疫情影響且無備援試場，而無法辦理面試筆試實作時，才啟動應變機制（但經疫情指揮中心同意的醫學系、牙醫學系、中醫學系，不受疫情影響一律依簡章規定的指定項目如期辦理）。另外，若受疫情影響確診或被列管為居家檢疫、居家隔離、社區監測通報採檢的個案，而無法如期參加甄試者，請主動向校系申請