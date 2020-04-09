居家檢疫衝夜店嗨！三重男身份曝「2年出國14次」…賴皮不繳100萬罰金下場出爐

記者陳雕文、戴若涵／新北報導

新冠肺炎疫情全球警戒！新北市三重區一名黃姓男子，居家檢疫趴趴走還衝夜店，被查獲後遭重罰100萬罰鍰，孰料，他卻逾7天繳納期限沒繳，8日被移送法務部行政執行署新北分署強制執行，這也是本國籍人士，因防疫期間違規遭罰逾期未繳，被移送執行被限制出境的首例。

▲三重男返台偷跑夜店！警一看竟是「居家檢疫對象」，下場出爐。（圖／東森新聞）

回顧事發經過，黃男3月18日從感染疫區入境，應自3月18日起至4月1日進行居家檢疫，不料，3月22日0時30分左右，他卻在警方執行臨檢勤務時被發現，人竟在台北市東區一間知名夜店中狂歡，被送往集中檢疫所進行集中檢疫，並遭新北市政府衛生局認為具有嚴重危及群體生命安全之故意行為，依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第15條第2項規定，處以法定罰鍰最高金額100萬元，但過了7天繳納期間，他卻遲遲未繳納罰金。新北市政府衛生局8日將案件移送行政執行署新北分署。

▲三重男逾期未繳百萬罰款，行政執行署人員到三重找到黃男母親。（圖／記者陳雕文翻攝）

新北分署隨即介入調查黃男的行蹤、出入境及財產所得狀況，發現黃姓男子雖有位在雲林偏鄉的5筆持分土地，但價值微薄，而其近2年來，出境紀錄竟高達14次，卻查無所得資料，頗不尋常，經再調閱其健保投保資料，黃男目前任職於一家外商公司，研判所得可能來自於境外。

執行人員8日迅速至其三重戶籍地現場查訪行蹤，沒發現黃男，但有見到黃男母親，黃母表示，黃男是從事金融科技業，經常出國，只是將戶籍設在該址，人實際上沒有住在戶籍地。

新北分署考量黃男近2年來就有14次出境紀錄，研判黃男極有可能藉由逃匿出境方式，規避100萬的執行，決定立刻啟動防逃機制，對黃男加碼祭出「限制出境」處分。

據了解，黃男除了被限制出境，未來還要被執行財產，如不出面處理，可能會被拘提管收，這也是本國籍人士，因違反居家檢疫趴趴走被重罰100萬不繳，被移送執行，遭到限制出境的首例，在這筆100萬罰鍰沒繳清前，他都不能再踏出國門一步。

▲三重男遭限制出境，主任行政執行官施淑琴說明案情。（圖／記者陳雕文攝）

►我沒有遲到，是時間遲到了！