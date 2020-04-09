禮服酒店妹確診！前後恐接觸50人　同事驚爆：她曾跟客人出場

記者趙蔡州／綜合報導

中央流行疫情指揮中心8日新增一名確診病例，為台北市某知名酒店一名30多歲女性公關（案379），消息曝光後馬上引發八大行業業者、酒店員工與顧客們恐慌。有一名與案379同酒店上班的同事透露，她與另外2人日前才與案379一起上檯，對方還曾經與1名客人出場。

據悉，案379為台北市一間知名高級禮服店紅牌，她2日上班時因為出現發燒、流鼻水等症狀，被酒店幹部要求回家休養，不料就醫檢驗後確診感染。由於該酒店號稱全台北「素質最優」，平日出入的情況相當複雜，就有知情人士透漏，酒店公關屬經紀公司，平時會支援不同酒店，因此該確診者接觸者人數，可能至少有50人。

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▲確診女公關的同事出面爆料，對方確診前曾與1名客人出場。（圖／ETtoday資料照）

根據《中時電子報》報導，有一名確診公關小姐的同事現身爆料，對方確診前一段時間，其實就有出現發燒等相關症狀，她最近也才與對方一起上檯工作，當天還有另外2名同公司姐妹，確診女事後還與1名客人出場，讓她忍不住直呼「要完蛋了。」

指揮中心發言人莊人祥表示，該女子在發燒就醫前一天（4月2日），曾經出現胸悶症狀，但當時她以為自己是「電子煙吸太多」，但醫護人員考量她在2月初曾到柬埔寨旅遊，因此就算只有輕微發燒、流鼻水等症狀，還是決定幫其檢驗，並於8日確定感染。

▲指揮中心9日進一步宣布，為維護民眾健康，即日起全國酒店、舞廳全面停止營業。（圖／記者邱中岳攝）

案379確診後，指揮中心9日進一步宣布，為維護民眾健康，即日起全國酒店、舞廳全面停止營業。儘管因為政府下令被迫停業，預計將有數千人失業或影響工作，北市有不少業者反而因此鬆一口氣，因為自從新冠肺炎疫情爆發後，許多店內小姐可能整晚都沒有客人上門、生意慘淡。

不少業者、股東為維持酒店的招牌只能苦撐，現在政府統一宣布全國酒店、舞廳等特種行業全部停業，大多數酒店業者下午就緊急通知店內經紀、幹部員工、小姐開始休無薪假，對於每天開門燒錢的酒店業者來說，這一次停業可以說讓他們真的鬆一口氣。