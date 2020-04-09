▲確診前胸悶！酒店女公關「以為電子煙吸太多」，職場接觸者匡列30人。（圖／記者邱中岳攝）

記者嚴云岑／台北報導

北部30多歲女性有輕微發燒、流鼻水，8日確診新冠肺炎（案379），傳出身份為酒店女公關，指揮中心雖表示「不予證實身份」，卻勒令全國酒店舞廳即起全面停業。指揮中發言人莊人祥表示，該女在發燒就醫前一天，曾出現胸悶症狀，但當時她以為自己是「電子煙吸太多」。

莊人祥表示，案379是在醫院接受採檢，當時是因為她2月初有去柬埔寨旅遊，醫護人員不放心，就算只有輕微發燒、流鼻水等症狀，還是幫其採檢，至於一開始未透露足跡，可能與工作形態有關，疫調上會先從他可能的接觸者進行匡列，從4月3日發病前去釐清。

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目前案379共匡列35名接觸者，其中30人為職場接觸者、4名家人、1名醫院人員，4名家人中，已有2人採檢陰性。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

指揮中心8日公佈的疫調指出，案379無業，先生1月曾出中國大陸廣東工作、她在2月9日也有去東南亞旅遊，回國後平常活動以住家為主，偶爾會走路去購物，但因為某些因素，無法詳細說明相關活動軌跡，但當天晚上，就被爆出身份。

陳時中表示，個案8日的確自述無業，但因疫調人員不相信該說法，因此展開調查，從足跡與通聯資訊發現有難言之隱，才進一步掌握到身份。

莊人祥補充採檢原因，案379是在醫院接受採檢，當時是因為她2月初有去柬埔寨旅遊，醫護人員不放心，就算只有輕微發燒、流鼻水等症狀，還是幫其採檢，至於一開始未透露足跡，可能與工作形態有關，疫調上會先從他可能的接觸者進行匡列，從4月3日發病前去釐清。

指揮中心召集人張上淳補充，擴大篩檢包括有發燒、呼吸道症狀，醫師覺得想驗就可以送驗，現在1817件社區擴大篩檢中，有肺炎不到10%，其餘都是沒有肺炎，但醫師懷疑有問題送驗。