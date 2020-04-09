一家3口旅居日本！居家檢疫卻「跑去掃墓」　遭罰30萬逾期未繳…他找上門了

▲▼一家三口日本返台居家檢疫跑出門掃墓，被開罰30萬，逾期未繳下場出爐 。（圖／地方中心翻攝，下同）

記者戴若涵／花蓮報導

新冠肺炎疫情全球警戒！花蓮有長年旅居日本的一家三口3月18日返台後，竟違反居家檢疫規定外出掃墓，遭花蓮縣衛生局查獲後分別被依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條第2項規定開罰各10萬元，合計30萬元，但3人逾期未繳，7日被移送法務部行政執行署花蓮分署強制執行。

花蓮分署調查後，發現這一家三口，包括丈夫、菲律賓籍妻子、兒子長年旅居日本，在國內沒有設籍也沒有任何財產，且近日將出境，為避免3人出境後無從執行，隨即在收案當日辦理限制出境，再於8日上午由行政執行官會同移送機關人員登門催繳，一家三口為了能如期返回日本工作，只好在下午火速繳清罰鍰。

另一名泰籍女子也是因為違反居家檢疫規定趴趴走，遭重罰100萬元，又因她在居家檢疫通知書上填載不實聯絡資訊，另被裁罰1萬元合計101萬元，亦於7日經花蓮縣衛生局移送執行。花蓮分署初步調查其在國內並無財產，亦無固定住居所，考量先前有惡意失聯情事，且目前行蹤不明，亦於收案當日立即對其作出限制出境處分，並持續追查其行蹤中。

花蓮分署表示，臺灣疫情正處於最關鍵時期，呼籲民眾務必遵守主管機關各項防疫措施，作好自我管理，避免防疫出現破口。對於違反防疫規定遭裁處罰鍰而拒不繳納的民眾，花蓮分署將採取強力執行措施，遏止民眾恣意違反防疫規定之行為，以共同維護全體國人的健康。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

喝錯飲料掀波…19歲男遭西瓜刀狠開腹25cm「直見肝臟」！狂流1000ml鮮血慘死



四處激戰人夫！檳榔妹嗆正宮「床上不行」：他說很鬆沒感覺…跩喊：要教妳嗎？



55歲台中狼「衝動性侵」 6歲女童勇敢指證...法官裁定羈押