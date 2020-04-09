陸多地推「摘口罩指南」　專家籲：流感及傳染病高發期，仍建議戴口罩

▲武漢解除封城後，民眾戴口罩出門。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

大陸新冠肺炎疫情趨緩，最為嚴重的武漢於昨（8日）解封，各地也陸續祭出「摘口罩指南」。對此，大陸國家衛健委3月18日曾明定，一般民眾在居家、戶外，無人員聚集或通風良好的場所，可不佩戴口罩。不過，專家認為，目前是流感季節及傳染病高發期，人員密集場所和室內密閉空間，還是建議戴口罩。

▲專家建議現為傳染病及流感季節，仍須佩戴口罩。（圖／路透社）

《澎湃新聞》報導，傳染病診治國家重點實驗室副主任、浙大一院感病科主任盛吉芳提到，從傳染病的角度考量，公眾應養成戴口罩的好習慣，並養成良好的生活習慣、增強身心抵抗力，營造良好的公共衛生環境。

▲密閉空間作業人士得持續佩戴口罩 。（圖／路透社）

自3月16日起，包括安徽、江西、湖南、海南、四川、廣州等地，陸續祭出2種至7種不等的「摘口罩指南」。其中，主要是圍繞室外空間或周遭無明確發燒症狀人員等情況。另外，嬰幼兒對口罩的排斥度較高，再加上容易悶住口鼻引發窒息危險，因此嬰幼兒也可在合理範圍內摘除口罩。

此外，根據大陸國家衛健委印發的《公眾科學戴口罩指引》，一般民眾處於人員密集場所或搭乘大眾交通運輸系統；特定人員如醫護、在監獄及養老院的工作人員；新冠肺炎疑似病例，無症狀或密切接觸者等，仍必須佩戴口罩。