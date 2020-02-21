接任桃市議會民進黨團總召　陳治文特別感謝一個人

▲陳治文接任桃園市議會民進黨黨團總召，特別感謝先生邱顯二(左三）支持。（圖／廖帝權提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會民進黨黨團總召暨幹部，21日於市議會舉行交接典禮。新任總召陳治文於致詞時，特別感謝一個人，就是她的先生、前議員邱顯二，因為有先生長年落實為民服務，讓她在激烈選戰中，連選連任。陳治文公開向邱顯二道感謝，作風平實的邱顯二悄然立於會場一隅，微笑以對，顯露出夫妻兩人的互敬和互信。

▲陳治文（左三）接任桃園市議會民進黨黨團總召。（圖／廖帝權提供）

據了解，大溪、復興區選出的陳治文，從政之路緣起於先生邱顯二。邱顯二原任職職國內某大企業，因熱心地方服務經各方鼓勵，多年前，出馬參選議員並高票當選，即一直和妻子陳治文勤跑基層，因此陳治文11年前接班邱顯二，首度參選議員，即以全縣女性議員得票最高票數當選，夫妻倆秉持感恩之心，一起為民服務。

▲陳治文和邱顯二，為民服務，廣結善緣。（圖／廖帝權提供）

陳治文說，邱顯二熱心助人，做人處事都以同理心為出發，對於登門請求服務的民眾，往往把民眾的事，當成自己的事般用心處理，這種和民眾「互博感情」的作風，長年下來，獲得許多情誼，使她能夠在激烈選戰中，連選連任，歸功於先生邱顯二長期服務的績效，也讓夫妻倆更加堅定服務的價值和意義。

所以，接任議會民進黨黨團總召，是生命中接受不同歷練的時刻，陳治文更不忘公開感謝先生邱顯二協助，倆人於為民服務的路上，齊心同行。包括桃園市長鄭文燦、議會議長邱奕勝、桃園市議會國民黨團總召林政賢、副市長李憲明與市府及市議會團隊等人士，均一同出席交接典禮。

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