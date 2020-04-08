國網中心架設即時疫情地圖　中文版界面每5分鐘更新數據

▲新冠肺炎全球即時確診地圖。（圖／翻攝自國網中心資料集平台）

記者楊庭蒝／綜合報導

為了協助台灣民眾可以更方便了解全球新冠肺炎的疫情，國家實驗研究院國家高速網路與計算中心（國研院國網中心）基於美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的疫情數據，結合台灣衛福部的公開資料，建立「新冠肺炎全球即時確診地圖」，讓全球疫情可以一目了然，在上線1周後創下超過3萬次的瀏覽次數。

約翰霍普金斯大學的系統科學與工程中心（CSSE）在1月基於官方數據，建置了可以追蹤新冠肺炎即時疫情與確診人數的網站，但礙於網站屬於全英文設計，介面與資料格式雜亂，才讓國研院國網中心萌生建造新版的即時確診地圖的想法。

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▲疫情數據每5分鐘更新一次。（圖／翻攝自國網中心資料集平台）

國研院國網中心在27日上線新冠肺炎全球即時確診地圖，以開放原始碼的架構架設中文介面，疫情數據以圖表方式呈現，每5分鐘就會更新一次，單獨點選國家還可以看到疫情爆發至今的折線趨勢圖，此外地圖的左上角明列出全球確診人數、台灣確診人數及台灣今日新增人數，讓民眾可以快速掌握新冠肺炎疫情。

國研院國網中心在臉書粉絲團表示，建置世界「即時」確診地圖的背後，是利用了國產TWCC臺灣AI雲虛擬計算服務VCS的三大功能，包括「雲端運算VM」、「負載平衡功能」及「Auto Scaling」來架設，如此一來就無需擔心服務因系統超載、資源不足而被迫中斷。