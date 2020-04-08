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快訊／送給外國1000萬片口罩哪裡來？　蔡英文：不可能「暗槓」

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▲▼總統蔡英文接受媒體訪問。（圖／記者陶本和攝）

▲總統蔡英文接受媒體訪問。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

對於有媒體社論質疑政府送國際1000萬片口罩，是不是有「暗槓」的問題，總統蔡英文8日表示，沒有暗槓這件事，政府各項施政，尤其這次防疫，都是盡其可能的透明，這種透明化作法有助於抗疫成功，也得到很多國家的肯定。

面對暗槓口罩的質疑，蔡英文表示，這件事行政院長蘇貞昌講得很清楚，沒有暗槓這件事，政府各項施政，尤其這次防疫各項措施，都是盡其可能的透明，這種透明化做法，有助於抗疫的成功，很多國家對於台灣能有這麼高度透明化作為，也有很多國家肯定。

蔡英文表示，暗槓是不可能，有國家有需要，台灣會提供必要的協助，至於什麼方法，政府會做進一步的考量與討論後再來提供，但還是會以我們國人的需求為主。

另外，蘇貞昌受訪時也表示，他的媽媽從小就告訴他，自己吃剩的才要給人家，省吃儉用幫忙鄰居有困難的人，才是高貴的情操，台灣從一開始就禁止口罩出口，努力增產口罩，一方面自己努力，一方面也省吃儉用。

蘇貞昌表示，現在14天給9片，不敢揮霍浪費，除了給國人方便，也節約使用幫助世界上有需要的人，台灣人的愛心跟高貴的情操受到世界很高的肯定，這是台灣人一代教一代的珍貴資產。

蘇貞昌強調，口罩隨產能變化，政府一步步努力節制使用，包括給購買的民眾、給醫療人員，也增加備用容量、給公務需要的人、給頻繁出入醫院重症的患者等，「每一片都非常認真，沒有暗槓」。

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