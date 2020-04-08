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51連假要發禁足令還是酷碰券？　台南藍營：請蔡英文政府說清楚！

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▲台南市議會國民黨團書記長王家貞指出，51連假到底要發禁足令，還是酷碰券，請蔡英文政府說清楚。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議會國民黨團書記長王家貞指出，51連假到底要發禁足令，還是酷碰券，請蔡英文政府說清楚。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市有3大景點上國家級旅遊警報名單，其中湖鏡度假會館更被點名，國民黨團書記長王家貞指出，烏山頭這幾天人數最多3200人，最少1265人，跟夜市、菜市場擠爆人潮根本不能相比，國民黨團請黃偉哲問中央，國家級警報發布準則和依據為何？51連假到底是要發禁足令？還是酷碰券刺激消費？

書記長王家貞指出，黨團一再呼籲，人民一切靜好，是因為所有醫事人員負重前行，醫事人員堅守岡位，民眾則乖乖待在家裡，但清明連假因為蔡英文政府沒發禁足令，很多縣市旅遊景點出現人擠人亂象，疫情指揮中心因此發布國家級警報，台南關子嶺、虎頭埤和烏山頭都上了榜，其中烏山頭湖鏡度假會館更特別被點名，黨團為此接獲好多反映電話，為什麼獨獨針對湖鏡會館？疫情指揮中心葫蘆賣甚麼藥？大家都恐慌猜測。

王家貞說，請台南市觀光旅遊局提供清明連假台南市景點旅遊人數，市府針對關子嶺、烏山頭、虎頭埤、德元埤荷蘭村、北門旅客中心、井仔腳鹽田、七股鹽山、台江學園、頑皮世界、尖山埤江南渡假村等10個景點進行調查，上國家級警報榜的關子嶺清明四天人數最多3000人，最少2500人，虎頭埤則是 3500到2200人，烏山頭則是3200人到1265人不等，並不是人潮最多的，最多的景點是台江學園有5171人最少也有2734 人，其次是七股鹽山，人數最多時有4016人，最少有2212人。

王家貞從觀旅局今年跟去年比較資料發現，被點名的烏山頭水庫，去年清明連假，人數最多1700人、最少950人，跟今年最多3200人、最少1265人比較的確有成長，但為什麼國家級警報又特別點名湖鏡會館，黨團真的不了解，這部分請黃偉哲市長直接問蔡英文政府為大家釋疑，因為很快的51連假又要來了，民進黨政府到底要發禁足令？還是發可處趴趴走刺激消費的酷碰券？完全互相矛盾的政策，民眾該如何適從？中央地方政府該如何超前部署？

王家貞表示，根據台南市政府8日統計，目前仍有54人居家隔離，居家檢疫1329人包括民政局1231人，外事警察98人，鄉親仍不能對疫情掉以輕心，因為這波疫情，非常多的產業遭受嚴重衝擊成為真正的『慘業』，黨團請蔡英文政府擬定對症下藥的紓困計畫予以協助，『慘業』要存活，絕不是酷碰券或一點紓困金就能重生！

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