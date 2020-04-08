四處激戰人夫！檳榔妹嗆正宮「床上不行」：他說很鬆沒感覺…跩喊：要教妳嗎？

▲超跩小三傳肉照嗆正宮，還嗆聲「妳床上功夫不行」。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／台中報導

台中一名女子小乃（化名）偷吃人夫，與對方在檳榔攤倉庫、車上、摩鐵等處激戰，事後甚至將激情照傳給正宮，跩嗆正宮「遜」、「鬆」、「爛」、「無法滿足老公」等，被告上法庭後還扯是受到人夫的脅迫，並非自願與其發生性行為。日前法院判決出爐！

判決指出，小乃與人夫2016年5月間至2017年1月底在人夫車內、小乃經營的檳榔攤倉庫、摩鐵等處多次發生關係，事後還用臉書連續2個月在凌晨瘋狂騷擾正宮，狂傳親密照嗆聲。

內容包括，「要跟妳到老是因為你會為他做牛做馬...真心酸啊」、「以妳遜咖的技術，只能鬼吼鬼叫」、「只有你會信他說的蓋棉被純聊天」、「記得幫他補補身體，一根蠟燭兩頭燒，怕不能把妳餵飽飽」。

除此之外，小乃又狂譏正宮，「悲哀的X太太，到現在還是抓不住妳親愛的老公嗎」、「需要我教妳怎麼伺候那位大老爺，他才會滿足嗎...不然妳沒辦法滿足他，又來煩我」、「生了3個，還被說是妳自己要生的...還被他說做起來很鬆沒感覺」、「可憐的一個心甘情願做免費台傭的妳」、「妳很爛耶，一個男人都管不住」、「連床上功夫都不行...妳也太遜了吧」。

不甘受辱的正宮傷心提告。小乃辯稱，「我跟人夫不是男女朋友，我是被迫跟他發生性行為的」，她的辯護律師指出，人夫是她加盟的檳榔攤業務部主管經理，小乃是礙於人夫的權勢，為了生計不敢得罪對方，只好與人夫發生性行為。

但法院勘驗各項事證後，不採信小乃的說詞，刑事部分一審判小乃應執行有期徒刑1年，得易科罰金，案經上訴，台中高分院認為原判決並無不妥，駁回上訴，全案確定；民事部分，判小乃應賠償正宮30萬元，二審也維持原判，全案定讞。

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