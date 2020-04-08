離職後廠商解約…網紅喬瑟夫遭求償80萬　律師駁斥：公司解散劇團所致！

▲脫口秀演員喬瑟夫遭控無故離職害違約，前東家求償80萬。（圖／翻攝喬瑟夫 Chillseph粉專）

記者孫于珊／台北報導

曾在電視節目《博恩夜夜秀》上表現亮眼的脫口秀演員喬瑟夫（本名簡慕槐），遭前東家「地澤臨文化娛樂」公司指控，他無故離職，害公司與廠商違約賠了80萬元，因此要求他負擔賠償。喬瑟夫的委任律師8日出庭駁斥，是因公司「解散劇團」致廠商解約，不能把責任都歸在喬瑟夫頭上！

台北地院8日上午針對這起民事損害賠償案件開庭，雙方當事人皆無到庭，僅律師代為出席。「地澤臨」公司律師主張，原本已與廠商簽約談好2支面膜業配影片的拍攝合作，由喬瑟夫擔任演員，並在威秀影城巡迴演出等事宜，卻因他於2019年5月間無故離職而無法履行，讓公司自2019年9月起，每月支付5萬元償還80萬違約金。

「地澤臨」公司律師還提出對話紀錄指出，公司已告知喬瑟夫，即使他願意配合拍攝，但廠商還是有可能因他的離職，無法長期合作而解約，喬瑟夫當時也有回應表示了解；甚至質疑，喬瑟夫一再強調有「高度意願」，卻沒提出證據證明。

▲喬瑟夫的律師認為，是因「地澤臨」解散劇團，才致廠商無法繼續合作而解約，並非喬瑟夫個人離職因素所致。（圖／翻攝喬瑟夫 Chillseph粉專）

喬瑟夫的律師則表示，當初雙方說好，喬瑟夫並不是無條件負擔違約金，而是若喬瑟夫無法如期拍攝先前已簽的業配，才獨立負擔廠商的違約金，況且面膜影片並無定完成日期。

喬瑟夫的律師再指出，雙方於2019年5月23日合意終止僱傭契約，喬瑟夫的離職都有經公司同意，也完成交接，事後也承諾拍片，反而是前東家與廠商的協商內容不透明，「一昧求償80萬的依據為何？」

喬瑟夫的律師甚至認為，由於「地澤臨」在2019年5月24日突然宣布將在月底解散劇團「魚蹦興業」，才致廠商無法繼續合作而解約，並非喬瑟夫的個人離職因素所致。

今雙方辯論終結，法官庭末諭知，將於4月23日下午宣判。

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