▲ 降低污染從源頭做起，台東縣環保局主動輔導縣內244家畜牧業者。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣畜牧業者長期被民眾檢舉禽畜異味、牧場環境髒亂、排放廢污水等項目，有鑑於此，台東縣環保局今年透過主動的關懷與輔導方式，期盼業者能改善牧場環境，對於多次遭到檢舉情節重大業者，環保局將給予嚴重處罰，甚至於按次或勒令停工或停業。

環境保護局表示，去年有關於畜牧業被陳情案中，尤以異味陳情最為大宗，2020年針對台東縣境內養雞及養豬共244家畜牧業者作不定期的主動稽巡查作業，而對於被民眾陳情多次，環境污染情形嚴重的畜牧業者，環保局會在其牧場周圍進行異味採樣判定，倘測定結果超標者，將依空氣污染防制法第32條規定，處以新台幣處新台幣10萬元以上5百萬元以下罰鍰並通知限期改善，如屆期仍未完成改善者，按次處罰；情節重大者，得令其停止作為或污染源操作，或令停工或停業，必要時，並得廢止其操作許可或勒令歇業，還請業者多加注意。

台東縣環保局呼籲民眾若有發現污染情事，可使用以下多種管道提出陳情，公害陳情網頁https://ww3.epa.gov.tw、手機APP公害報報及環保局陳情專線0800-066-666或089-221999，環保局將派員前往稽(巡)查。

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