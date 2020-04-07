油氣洩漏勤把關　台南市環保局：安心加油沒煩惱

▲台南市環保局每年為加強加油站業者落實自主污染預防措施，防止污染土壤及地下水功能設施設備未能即時全面更新，環保局將舉辦查核行前說明會。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市環保局每年為加強加油站業者落實自主污染預防措施，並考量站齡越久的加油站，防止污染土壤及地下水功能設施設備未能即時全面更新，環保局特於近日將舉辦查核行前說明會。

環保局針對站齡超過20年及近10年未進行設備更新等高污染潛勢因子，從轄內283處加油站名單中，篩選出29站進行現場設施查核、資料審閱及現場土壤氣體採樣等污染預防輔導工作，期讓上述29處加油站業者瞭解查核流程及注意事項，最終達到提供市民朋友一個安全無虞的加油場所之目標。

市長黃偉哲表示，台南市轄內營業中之加油站目前共計283站，近20年內曾經發生土壤或地下水污染，共計47站，其中設置超過20年以上的加油站就佔18站，顯示隨著加油站的站齡越久，油氣洩漏發生率就隨之增加，進而提升衍生土壤或地下水污染的風險。

環保局長謝世傑進一步說明，2013年至2019年間，共有62站加油站曾進行儲槽或管線更新，汰換比例為22％，尚有114站站齡超過20年以上卻未進行更新，環保局將透過逐年滾動式查核，期望協助業者落實污染預防及自主性管理措施，以降低油氣洩漏發生之機率，進而確保加油站周邊土水品質及民眾使用加油站之健康安全。

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