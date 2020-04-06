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堅決反對！花蓮樹湖興建2公頃養雞場　近百村民擧布條抗議

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▲▼擔心設置養雞場將破壞有機好環境，樹湖村近百名當地居民持白布條抗議。（圖／記者王兆麟攝，下同）

擔心設置養雞場將破壞有機好環境，樹湖村近百名當地居民持白布條抗議。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮壽豐鄉樹湖村2公頃土地，業者計畫興建自動化科技養雞場，6日在豐坪牧場舉辦說明會。當地村民擔憂將對環境帶來衝擊，聚集現場高舉布條表達抗議，布條上寫著「拒絕養雞場」；出席的縣府農業處會後表示，有聽見民眾聲音了，會慎重處理。

該土地業者卜蜂集團計畫在花蓮壽豐鄉樹湖村興建一座20萬隻蛋雞的養雞場，另外在豐坪村規劃的2.5萬隻種雞養雞場目前已完成95%。

說明會現場樹湖村民近百人高舉「拒絕養雞場」、「反對設置養雞場」等標語，村民認為樹湖村風景優美、大家有機栽種，尤其附近有幾個村莊的水源保護區，養雞場的排放等問題將會使當地的好環境破壞無遺。現場樹湖村民同時也認為舉辦地點不在村內未受尊重，表達訴求後即全部離去。

▲▼擔心設置養雞場將破壞有機好環境，樹湖村近百名當地居民持白布條抗議。（圖／記者王兆麟攝，下同）

樹湖村長彭榮華說， 3月31日收到開會通知，就立即回文表達村民要求改期於4月21日於樹湖村活動中心召開的訴求，不料卻遭駁回仍決定今天在豐坪舉辦「說明會」，令人感到遺憾。

東華大學自然資源與環境學系教授孫義方表示，水洗蛋、蛋會破，水哪裡來、污水如何排放、雞糞如何處理等等問題都沒說明，而且含高度的氨是臭味的來源。過去委託廢棄物公司處理但是無營業的公司把責任推卸給他者。花蓮目前無廢棄物相關廠商，依法規需先成立合法化製場如病死雞，業者說養雞設備如何先進那是食安問題，但環境問題完全都不談，在地居民最擔心這個。尤其東華大學距離養雞場不遠，最擔心禽流感，發生人傳人疫情之前已有前例。孫義接著說，樹湖村靠近山邊，當地居民反映過只要時雨量達50、60毫米就會沖刷成土石流，水保局斥資新台幣2億元做櫻花步道、桐花步道，上方還有瀑布，也是早年挖石綿玉石的舊址，原先計劃發展觀光，現竟發展高污染事業。

▲▼擔心設置養雞場將破壞有機好環境，樹湖村近百名當地居民持白布條抗議。（圖／記者王兆麟攝，下同）

依照畜牧法之規定，業者需先向鄉公所提出申請後，由地方政府單位再依序遞交到花蓮縣政府農林漁牧科審查完備後，轉遞建設科核發相關建設執照。因此，說明會的價值是在讓村民與在地能表達訴求與想法，而今日的活動現場，樹湖村村民也以行動表達抗議，希望業者能正視地方的聲音。

卜蜂公司花蓮場長吳勝裕會後受訪表示，壽豐鄉的養雞場是首度在東部規劃的，豐坪村的種雞場也是經過與村民多次溝通，現在已經到向縣府申請牧場登記的最後階段；希望樹湖村民也能理解，我們也會持續與村長溝通。

花蓮縣政府農業處漁牧科長黃耀興表示，業者必須經鄉鎮公所、縣政府等包括環保單位的監督，我們也會針對排放口查核，全部合法通過後才會准予登記設置牧場。

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