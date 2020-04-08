向趙藤雄、黃崇仁借款2千餘萬卻挪用　張俊宏再遭判6月

▲張俊宏再遭高等法院判刑。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

民進黨前立委張俊宏，兩度遭到判刑定讞，也兩度潛逃，檢方3月間第二度對他發布通緝。但他2000年間以全民電通子公司「台灣大業」名義，向遠雄集團創辦人趙藤雄、力晶半導體創辦人黃崇仁借款，最後侵吞近上千萬元。高等法院審理後，31日二審宣判，再將張俊宏判刑7月，並追徵沒收957萬元。可上訴。

張俊宏曾任民進黨代主席、秘書長，是民進黨大老，也曾擔任海基會副董事長、立法委員等職務。他在1994年集資30億元，成立全民電通電視公司，進軍電視業。但他與前女友林慧真等人，以購買房地、投資銀行等方式，長期掏空全民電通資產，以至於全民電通破產，公司遭到清算。檢方在2006年對張、林等14人提起公訴，隔年一審重判張有期徒刑11年、林有期徒刑11年3月。

案經多次更審、追加起訴，張俊宏在2014年3月間遭判刑2年定讞，本該入獄服刑，但卻沒有到案，遭檢方發布通緝。張在失蹤10個多月後，2015年初發表新書並主動到案，入獄服刑，2016年底獲得假釋。但假釋不滿3個月，張又遭判刑定讞，去年4月間再度入獄服刑。而最高法院去年3月間，再依證交法等罪，將張俊宏判刑2年定讞，高院合併定張俊宏應執行刑5年7月。但這次張俊宏沒有到案執行，台北地檢署於3月底對他再度發布通緝。

至於本案則是張俊宏於2000年，因全民電通轉投資的「寰球多媒體公司」發生財務危機，無法支付員工薪資，張俊宏就以「台灣大業」公司名義，向黃崇仁借錢兩次，分別借1千萬、400萬元，並向趙藤雄2度借款達1千萬元。但張俊宏最後吞下借款中的957萬元，造成台灣大業公司損失，檢方因此對他提起公訴。

一審時張俊宏尚有到庭陳述，他辯稱公司大小事他不可能完全知情，自己只決定大方向，至於借款的問題應該是公司財務總監所為。一審法院不採信，將張俊宏判刑1年2月，經減刑後判有期徒刑7月。案經上訴二審，張俊宏因通緝未到庭，高院採一造辯論判決，仍認定張俊宏有罪，判刑7月。可上訴。

