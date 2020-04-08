前北市議員謝明達貪污逆轉無罪確定　檢不滿提大法庭遭駁

▲前台北市議員謝明達，獲得無罪確定。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

民進黨籍前台北市議員謝明達被控收賄並向捷運局關說，一審到更三審均遭判有罪，但最高法院2018年8月間罕見自為判決，逆轉改判無罪確定。檢方不滿，對他提出非常上訴並聲請將本案送大法庭審理，案經最高法院審理後，8日駁回檢方聲請大法庭的請求。

前台北市議員謝明達，遭檢方指控，於1998年間收受捷運工程包商、長發工程公司220萬元賄款，藉此向捷運局東工處關說人事、包工程。檢方於2000年發動偵查行動，逮捕謝明達並聲押獲准，謝明達因此遭羈押禁見79日，檢方依照貪污等罪嫌，對謝明達提起公訴。

法院審理程序中，一審到更三審均認定謝明達關說有罪，分別判刑。但全案上訴最高法院後，最高法院於2018年8月間，罕見的自為判決無罪，承審法官黃瑞華認為，本案纏訟17年8月，謝明達雖有關說，但與收受賄賂間並無關聯性，因此改判無罪，以免冤抑，全案就此確定，本案也是最高法院首度就貪汙案件，自為改判無罪的案件。

謝明達無罪後，檢察總長江惠民隨即提出非常上訴，要求將本案送交最高法院大法庭審理，以統一法律見解。檢方指出，本案起訴到判決超過17年，歷經一、二審、三次更審，總計5次合議庭均認定謝明達有罪，但最高法院未經言詞辯論也沒有新事實或證據，僅憑書面即認定謝無罪，有違背法令之處；另外檢方也認為最高法院能否自行認定事實，這對法律適用上有重大影響，因此聲請提案大法庭審理本案。

案經最高法院開庭言詞辯論後，最高法院於8日作出判決，駁回檢方請求。而先前謝明達就聲請刑事補償金39萬5千元，並說自己「清白已還、歲月難追」，最高法院審理後，2018年11月判准刑事補償26萬7百元。