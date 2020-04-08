《摺思—李澤藩的摺紙藝教》　新竹市美術館展出

▲以立體雕塑形式呈現李澤藩設計的動物摺紙。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市美術館即日起至7月5日推出《摺思—李澤藩的摺紙藝教》主題展，呈現李澤藩之於藝術史的脈絡，更邀請清華大學藝術與造形設計學系師生將李澤藩設計的30種動物摺紙，演繹為不同形式的立體雕塑，邀請民眾觀展共感於李澤藩傳承美育知識的用心。防疫期間也請民眾觀展戴口罩，做好自我保護，防疫不妨藝。

新竹市長林智堅表示，李澤藩是新竹市鼎富盛名的重要藝術家，他的創作屢見新竹鄉土情懷，也因他長期、大量畫下新竹生活日常和名勝古蹟，台灣民眾今天才能透過他的畫作，遙想潛園、北郭園等新竹名園光彩，以及昔日城隍廟、新竹火車站舊貌，而李澤藩在新竹作育英才無數，也為新竹美育扎下深厚底子。

李澤藩出生於今新竹市武昌街，在臺北師範學校就學期間，便隨著老師、也是日本水彩藝術家石川欽一郎四處寫生，畢業後返回新竹，仍常擔任石川的在地嚮導，早期隨筆式的紀錄描繪各地風景特色與風土人情，畫風深具樸實、抒情的英式水彩意象，經過多年沉澱與累積，開始以濃重色彩發展極具代表性的個人特色，並融入生活題材於創作中，後來更獨創「水洗」及「重疊色層」等繪畫技法。

名列台灣十大前輩畫家之一的李澤藩，創作的水彩數量有千幅之多，已建檔的速寫作品也有千餘幅，可謂創作力旺盛。但是，李澤藩說過一句話「叫我美術老師，不要叫我畫家。」這句話道出他心中所繫，還是推動美育。

1926年開始，李澤藩先後任教新竹第一公學校、新竹師範學校、臺北藝專、臺灣師範大學，教學生涯近60年，不只教學出色，早年他為了激發學生學習動機與推廣美術教育，在物資缺乏且經濟拮据的時代下，醉心於設計各式教材教具，其中一項教材便是「摺紙」，他不但將摺紙教材運用於自己授課，還自行印製教材、發放至臺灣各所學校，希望這項摺紙教材廣泛推廣於美術學習。

李澤藩在1952年精心編寫一套「剪貼剪摺創作指導掛圖」教材，共設計30種姿勢各異的動物摺紙，且僅需剪刀與紙張、不須黏貼便能完成，不但可以用來培養學生的思考與手作能力，從中也能感受到李澤藩對於立體轉折、曲線弧度設計的細膩巧思。

文化局長黃竫蕙指出，此次展出有兩大可觀焦點，一是一樓展區精選出李澤藩歷年來含括鄉野情趣、名勝古蹟、歷史節點與日常場景等多件繪畫，藉由他以畫筆在新竹所留下的深刻足跡，展現藝術與生活合一的平實和真性情，而在土地、人情及生命的感懷之餘，也能看出李澤藩關注於空間、造型輪廓的完整性，並且揉合傳統與現代的不同技法。本次展出的李澤藩畫作，分別來自於李澤藩美術館及文化局典藏，也是公民營藝術場館間合作的實例。

第二個焦點是，二樓打造的《摺學樂園》展區，展現李澤藩之於摺紙推廣上、不為人知的成就，透過永豐餘、中華紙漿贊助用紙，與李澤藩過往曾任教的新竹師專（現更名為國立清華大學藝術與造形設計學系）師生將李澤藩「剪貼剪摺創作指導掛圖」所設計的摺紙教材，結合立體雕塑形式放大演繹，藉由產官學三方努力，喚起大眾重新注意這項容易上手、老少皆宜、被人遺忘了的摺紙美育媒介，也希望民眾在這個展區中不僅感受到李澤藩的美育知識傳承的努力，也呼應新竹市立動物園重新開園及兒童節氛圍。此外，美術館二樓也特別開闢一處《摺學趣》互動創作區，民眾可動手摺紙重現李澤藩所設計的動物，親子家庭從實作中也能發現創作樂趣，學習美術與空間的邏輯思考概念。

文化局表示，因應武漢肺炎防疫，入館參觀者須全程配戴口罩、入館前須填寫入館登記表，配合工作人員引導測量額溫、手部消毒入館，室內參觀時請保持人際1.5公尺的社交距離，館內參觀人數逾100人即限制入館人數。若體溫超過37.5度或有感冒症狀，建議返家休息。因應防疫，美術館每日加強清潔及消毒作業，期待防疫期間大家做好保護，也不忘藝術。

《摺思—李澤藩的摺紙藝教》即日起展至7月5日(日)，展覽詳情請上「新竹市美術館」粉絲專頁查詢，或洽1999市民服務專線或撥打03-5332841文化局專線。