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新竹市社造聯合說明會　經驗分享社造夥伴受益多

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▲109年新竹市社區補助聯合說明會前(24)日下午在演藝廳國際會議室舉行。（圖／新竹市政府提供）

▲109年新竹市社區補助聯合說明會24日下午在演藝廳國際會議室舉行。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為持續推動社區總體營造並鼓勵有意投入社造工作的市民加入，109年新竹市社區補助聯合說明會24日下午在演藝廳國際會議室舉行，共彙整7單位(市府6局處及國立新竹生活美學館)、8項社造相關補助計畫及資源，除社區軟硬體相關補助資源作詳細說明外，現場還設有諮詢攤位，邀請曾參與社造工作之學長姐經驗分享，還有輔導團隊提供諮詢服務，現場共計155位社區夥伴們不再面臨孤立無援的窘境。

新竹市長林智堅表示，「只要有創意，一個城市可以很不一樣，只要有心，每個角落都可以很美麗」。新竹是一個小而美且豐富多元的城市，近年市府團隊努力的許多公共建設，像是「將軍村」、「新竹左岸」、「關埔國小建校工程」、「新竹漁人碼頭遊憩空間再造」等公共建設，都獲得各界的肯定，打造減壓休憩環境，但有了優良的硬體建設外，更希望透過社區營造將人與在地文化重新連結，同時讓在地居民、耆老講述社區特色，延續在地歷史文化脈絡與紋理，讓更多人認識新竹之美。

新竹市文化局長黃竫蕙表示，市府近年來積極推動社區總體營造，號召各路夥伴共同參與社區改造行列，提供多項社區營造補助計畫及相關配套輔導機制，例如文化局的「社區補助計畫」、「老屋活化經營及保存再生計畫」、國立新竹生活美學館的「生活美學、社造(都會、村落)、在地美學生活等補助計畫」、社會處的「社區培力、愛享冰箱、食堂計畫」、產業發展處的「農村再生計畫」、都市發展處的「社區規劃師駐地輔導計畫」、教育處的「終身學習推廣」以及環境保護局的「低碳永續家園」等多項社造補助資源，一次解答各項計畫疑難雜症，整合局處資源，讓社造夥伴不再「上錯花轎」、「走錯棚」，依據各社區改造需求，有效投入適合的補助計畫及資源。

東香社區發展協會總幹事張靜嫻表示，今年很想為在地長輩規劃重陽節活動，透過文化局的分享，提供了蒐集長輩老照片、用老照片說故事的想法建議，受益良多；社規師學員李靜雯表示，希望可以辦理「親子共學」相關活動，並且是以個人身份提案，一時之間不知道符合哪一類型計畫，分享會中透過國立新竹生活美學館介紹說明「都會型社區暨公厦行動方案徵選競賽」、「推展生活美學」等計畫內容，讓「親子共學」的想法有了更進一步的具體想法。

文化局表示，為了讓參與社區及個人了解本市各類型社區營造補助計畫，文化局自105年起串連市府相關局處，共同辦理社區補助聯合說明會，歡迎市民朋友共同加入新竹市社區營造行列，更多社造相關活動可上新竹市文化局網站https://culture.hccg.gov.tw/、新竹市社區營造中心粉絲專頁查詢，或撥打1999為民服務專線。

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