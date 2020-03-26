竹市加碼補貼藝文團體　中央地方攜手陪伴藝文界共度難關

▲新竹市以實際行動力挺在地藝文界，共度難關。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為了因應武漢肺炎對國內藝文產業的衝擊，協助藝文從業人員度過困境，新竹市政府除了積極配合文化部所訂定的紓困振興辦法，協助輔導演藝團隊加以利用之外，為進一步協助在地藝文團體及業者，近期也推出一系列加碼措施，包括提供表演藝術工作者參加紙風車劇團線上劇場計畫的「生存獎勵金」補貼、委外藝文場館契約營運時間展延、租金延緩半年繳納、申請新竹市文化基金會補助辦理活動者免自籌款、在地表演團隊免場租優惠，林智堅市長強調，盼以實際行動力挺在地藝文界，共度難關。

新竹市文化局長黃竫蕙指出，因武漢肺炎病毒全球大流行，國內多檔藝文演出被迫取消或延期，導致藝文工作者近期失去表演機會，嚴重影響生計；因此除了中央補助外，新竹市政府亦推出加碼補貼方案，如參與紙風車劇團推出「紙風車返笑日」線上劇場計畫，在地表演工作者，凡設籍新竹市的表演藝術工作者投稿該計畫獲錄取者，前100名可獲得市府補貼3000元的獎勵金。

同時，為減輕文化局館舍委外廠商營運壓力，給予租金、權利金緩繳半年及延長契約營運時間；竹市在地表演團隊通過藝術活動審查者，給予一場免場租之檔期；外縣市之立案表演團隊，非售票性節目給予免場租之檔期一檔、售票性節目則給予場租減半之優惠；藝文團體申請新竹市文化基金會補助辦理活動者，免自籌款，盼以以最實際的行動，減低疫情對在地藝文業者的影響。

文化局表示，文化部提供的紓困措施包括減輕營運衝擊補助、貸款利息補貼及文化部所屬文化場館租金及規費補貼等。其中，減輕營運衝擊補助包括「減輕營運困難補助」、「因應提升補助」兩項補助。「減輕營運困難補助」包括因疫情造成衝擊所衍生之人員薪酬、展演映活動取消或延期或退票之製作成本、場地及設備租金等營運費用之補助。「因應提升補助」，文化藝術事業可對疫情衝擊提出因應措施，或於遭受疫情衝擊期間為提升未來營運能力，規劃各項研發創新、人才培育、製作排練、技術提升、數位行銷等計畫，亦可申請補助。

文化局強調，為防止疫情擴散，文化局圖書館各分館座位間距予以調整加大，延長圖書借閱天數為56天(原28天)，並增加借閱圖書本數為45本(原15本)、延長視聽資料借閱天數為14天(原7天)、增加借閱片數為10片(原5片)。 同時，自即日本局所轄藝文館舍參觀者採實名登記，登錄參觀者姓名及聯絡電話，並確實作好量測體溫及酒精消毒等防疫工作。

文化部藝文紓困補助第一次公告申請補助之收件至4月10日截止，文化局將與本市表演團隊保持密切聯繫，協助新竹市藝文團隊提出申請，共度此波疫情造成的衝擊。