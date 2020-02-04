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《匠人魂》第21部影片　紀錄竹市國寶級花燈藝師蕭在淦

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▲新竹市國寶級花燈燈藝師蕭在淦，堅持用雙手製作花燈近80年。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市國寶級花燈燈藝師蕭在淦，堅持用雙手製作花燈近80年。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

中華文化總會與新竹市政府4日合作發佈《匠人魂》系列第21部花燈篇「祈心成願」影片，介紹現年94歲的新竹市國寶級花燈燈藝師蕭在淦老師，堅持用雙手製作絢麗花燈近80年的故事。蕭在淦老師的作品獲獎無數、受邀至各國參展，且他的花燈年年元宵節都在城隍廟展出，廣為新竹人知曉，新竹市長林智堅也邀請民眾元宵節時，來新竹團圓賞花燈！

「祈心成願」影片中，描述蕭在淦老師兒時看過長輩做花燈，長大後也習得這項技藝，並在競賽中一舉成名，年年得獎。「把發生的事拿來糊成燈那也是花燈」，蕭在淦說，早期喜歡糊「人間三奇」龍、鳳凰與麒麟，後來則把社會故事糊成燈，流傳大眾。影片發表後，由文化總會副會長江春男代表兼任會長的總統蔡英文，頒發「匠人魂錦旗」給蕭在淦，代表匠人一生懸命的精神得到重視，也希望藉此讓更多人重視在地無形文化資產。

蕭在淦老師1927年出生於新竹，從小就喜歡接觸各種童玩物件，也習得製作花燈的技藝。老師自1991至1993年連續三年拿下新竹都城隍廟花燈競賽首獎，獲贈都城隍廟之寶「金門保障」複刻版匾額一只，是連續三年奪冠才能享有的殊榮。老師後來參加全國性比賽獲獎無數，其作品也受邀至歐美、加拿大參展，成為台灣國寶級的花燈藝師。蕭在淦老師至今仍持續手工製作花燈，對燈籠的熱愛及不斷創作的精神令人敬佩。

林智堅表示，文總自2017年起以《匠人魂》系列影片紀錄台灣珍貴的傳統技術，很開心文總這次來到新竹拍攝，讓在地文化得以流傳。他說，新竹市發展超過300年，處處是古蹟和歷建，例如進士第、新竹州圖書館、將軍村等，市府都將陸續修繕並開放。

林智堅感謝蕭在淦老師一輩子為花燈藝術付出的努力，並表示他講究慢工出細活的「匠人魂」，就像市府團隊的精神，要按部就班，把市政工作一步一步的做到位。

中華文化總會副會長江春男表示，職人百工是國家立業的根基，象徵社會百業的底蘊朝氣與豐沛能量，因此文總自2017年8月起，在傳統工藝與創新技藝領域中，尋訪隱身於巷弄角落的在地職人，截至目前為止已拍攝20支《匠人魂》系列影片，紀錄他們的專注身影，讓每位匠人一生懸命的精神，得到重視與尊敬。

文化局長黃竫蕙指出，新竹市的藝文界臥虎藏龍，也是不可或缺的軟實力。這幾年文化局為在地藝術家拍攝紀錄影片，並為木雕、螺鈿及蓪草等無形文化資產開辦藝文扎根課程；同時，2019年起進行為期二年的藝文資源普查，發掘重要在地藝術家，將以數位影音方式，呈現100位藝術家的「百位藝術影像」，並出版藝術家小傳。

文化局表示，新竹都城隍廟擁有全台歷史最悠久的花燈競賽，自1932年開始舉行迎花燈活動，在地俗稱「迎熱鬧」。文總「祈心成願」影片特別選於今年元宵節（2月8日）前夕上線，凸顯新竹市當地文化特色與重視文化保存傳承，並預告來年2021年台灣燈會將熱鬧登場。

文化局表示，《匠人魂#21祈心成願》即日起可在文總Facebook、Youtube搜尋播放，欲知更多影片內容及活動請上網頁查詢：http://www.gacc.org.tw/events/craft-soul/425，詳情請洽1999市民服務專線或撥打03-5332841文化局專線。

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