全國最愛閱讀　竹市再獲評整體閱讀力表現績優城市

▲新竹市榮獲「108年整體閱讀力表現績優城市」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

最愛閱讀的城市！國家圖書館本（3）月公布《108年臺灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告》，新竹市榮獲「108年整體閱讀力表現績優城市」，市民每人平均借閱冊數4.3冊，蟬連非六都縣市民眾借閱冊數之冠。新竹市長林智堅表示，因應疫情，市府鼓勵民眾「宅在家、多讀書」，圖書館全面落實量體溫、酒精消毒、實名制登記入館、拉開座位間距，也延長書籍與影音資料的借閱天數，近期全市借閱冊數也比去年同期大幅增長近兩萬冊，他指出，竹市目前共五座圖書館分館，連假就要到來，邀請市民朋友多加利用。

「書籍是給孩子最貴重的禮物」，林智堅表示，新竹市生育率曾連續11年居全台之冠，父母也相當重視孩子的閱讀能力，因此市府致力提供市民優質的藝文素材，讓孩子在充滿書香的環境中成長。上任後積極推動圖書館設置計畫，獲得教育部核定8.5億元經費，原地重建新竹市圖書館；去（108）年底，動物園分館亦隨新竹市動物園一同開幕，結合18公頃大的新竹公園，成為大小朋友探索生命教育的最佳學習場域。

文化局表示，「整體閱讀力表現績優城市」是根據108年全國公共圖書館統計資料分析評定，統計資料包括每人擁書冊數、每人借閱冊數、每人到館次數及民眾持證比率，經加總計分，新竹市連續2年皆獲「整體閱讀力表現績優城市」。其中每人借閱冊數為4.3冊，除較去年成長外，更大幅領先其他非直轄市縣市，拿到縣市組（非直轄市組）第一，堪稱全國最愛閱讀的城市！

由於武漢肺炎來勢洶洶，市府也鼓勵民眾多借書回家閱讀，文化局表示，今（109）年1到3閱借閱總冊數比去年同期增加了近兩萬冊，增加了整整5%。此外，文化局在各分館開啟防疫策略，包括加大座位間距、延長圖書借閱天數為56天（原28天）、增加借閱圖書本數為45本（原15本）、延長視聽資料借閱天數為14天（原7天）、增加借閱片數為10片（原5片）等。同時，欲前往文化局各藝文館舍參觀者，皆採實名登記，並需量體溫及噴酒精消毒。

文化局表示，新竹市現有5座圖書館分館，包括香山、鹽水、金山、南寮、動物園分館。為因應新竹市圖書館重建工程，文化局在龍山綜合大樓設置「龍山分館」，未來將活化閒置空間，規劃一般閱覽室、兒童閱覽室、文獻室、視聽室及自修室等，為新竹市圖書館再添生力軍！

此外，文化局亦同步籌設「關東市場客家主題圖書館」及具科普教育的「兒童探索館」等特色館舍，讓孩子看書、體驗動手做，實踐書本上的知識。「動物園分館」亦裝設Hami Book電子書城服務，未來將拓展服務據點，民眾可利用手機、平板電腦等智慧型載具，閱讀高達180種期刊、報紙及精選電子書，未來將於市區內人潮密集之公共場所設置微型圖書館，以拓展閱讀向度及廣度。

文化局表示，相關資訊可上新竹市文化局網站（https://culture.hccg.gov.tw/）查詢，詳情請洽1999市民服務專線，或撥打03-5319756至新竹市文化局圖書資訊科洽詢。