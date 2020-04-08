「再多1片」盧秀燕籲中央　兩周配售10片上班日都能戴

▲▼盧秀燕呼籲中央，兩周應配售10片口罩才勉強足夠。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

中央疫情指揮中心宣布從9日起，民眾每兩周可購買9片口罩，台中市長盧秀燕8日主持防疫會議時表示，新冠肺炎疫情並未趨緩，民眾需要更多口罩保護自己，因此呼籲中央「再多1片，兩周10片」，民眾每周上班5日才有乾淨的口罩配戴。

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中央疫情指揮中心日前宣布，民眾搭乘公車等大眾運輸工具，都要強制配戴口罩，勸導不聽者可開罰3千元至1萬5千元，盧表示，市府積極配合中央政策，但是民眾每周上班通常有5天，兩周有10天，現有的兩周9片口罩政策，民眾恐怕無法每天更換，因此，再多1片會比較充足，讓民眾在上班日都有新口罩配戴，周末假日就請民眾待在家，做好防護措施。

此外，新冠肺炎的症狀不斷改變，從一開始流鼻水、咳嗽、發燒等流感症狀，到後來也有心臟感染、嗅、味覺失調等現象，市府的關護包跟著再升級，由衛生局提供新的新冠肺炎症狀通報單；環保局提供居家檢疫或隔離民眾處理垃圾的聯繫單位等，市府將持續關心市民，做好防疫。

盧秀燕也提醒，儘管新冠肺炎疫情嚴峻，但其他疾病如登革熱、流感等也需積極防治，相關單位務必做好防疫，切勿疏忽大意，另外民眾擔心疫情，不敢去醫療院所施打疫苗，各醫療單位也應做好防護、分流措施，讓民眾安心前來。

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