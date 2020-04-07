糊塗法官判決書連出現「我覺得滿難」　網友造句狂諷司法...桃院說話了

▲有網友在臉書爆料桃園地院某法官在判決書主文後連續出現「我覺得滿難」等字眼，地院發現後緊急下架更正。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

記者沈繼昌／桃園報導

臉書《爆料公社》有網友指桃園地院最近有2則判決書，在主文最後竟出現「我覺得滿難」等5個字，網友質疑是法官繕打判決書時可能與同事或友人聊天，不小心把聊天內容誤植到判決書，網友將「我覺得滿難的」造句上傳臉書討論；桃園地院7日指出，經查此判決書確有誤載，已緊急下架更新並上傳法學系統裁定書。

據指出，桃園地院2則沒收裁定書都屬於毒品案件，法官認為扣押物品「HEMP HEARTS 」2瓶，經檢驗後含有第二級毒品大麻成分，屬於違禁物品，盛裝毒品瓶子，因沾有毒品也難完全分離，應是整體查扣物品，依法一併裁定沒收，但判決書最後的「裁定如主文」卻突然出現「我覺得滿難」等5個字，網友察覺後擷圖上網爆料。

▲網友在臉書《爆料公社》爆料，桃園地院某法官在判決書主文連續出現「我覺得滿難」字眼。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

有網友以「我覺得滿難」造句，諸如「把酒駕跟隨機殺人判死，我覺得滿難、判了也是白判，要執行還是滿難、要法官判決又要法官紀錄判決書，我覺得滿難…」找到機會狠狠諷刺台灣司法。

桃園地院表示，陳姓法官7日被告知後，發現判決書內容可能誤植不相關內文，已經將錯誤裁定書主文下架更新，確認無誤後再上傳。

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