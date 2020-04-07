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桃園首例！居家檢疫男叫外送2度下樓取餐恐挨罰　他喊冤：沒人幫我領

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▲桃園市莊姓男子正值居家檢疫期間，上週六2度叫外賣至社區，因違反規定下樓取餐遭管委會報警處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市莊姓男子正值居家檢疫期間，上週六2度叫外賣至社區，因違反規定下樓取餐遭管委會報警處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市莊姓男子居家檢疫期間，因獨居無法外出，但仍兩度叫外賣至社區還下樓取餐，管委會發現後報警處理，蘆竹警分局調出社區監視器確認將莊男函送衛生局裁處。莊男辯稱獨居無法外出買食物，請社區警衛代領又遭拒，只好下樓取餐；衛生局指出，這是桃園首起領取外送餐點離開處所違規案，會視當事人當時離家距離、有無戴口罩與是否接觸到人等違規情節作為開罰依據。

據衛生局統計，桃園市居家檢疫、隔離卻「趴趴走」案例不少，目前已累計裁罰9百餘萬元，但仍有違規案例發生，其中本月2日與3日晚間，蘆竹區居家檢疫的莊姓男子，曾離開住處下樓至社區警衛室旁領取外送餐點，管委會獲悉後向警方報案，即便未離開社區大門，但居家檢疫者依照規定不能踏出家門，警方調閱管委會監視畫面確認莊男有下樓領餐等資料後，將移送市府衛生局裁處。

請繼續往下閱讀...

市長鄭文燦表示，衛生局獲悉此違規個案，他要再次提醒居家檢疫或隔離民眾務必遵守防疫規定，即使是走到社區大廳取餐也不行，希望各級主管機關能加強宣導，居家防疫者應確實遵守相關防疫規定，以免發生傳染風險。

▲桃園市莊姓男子正值居家檢疫，上週六2度叫外賣至社區警衛室取餐被管委會報警處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市莊姓男子正值居家檢疫，上週六2度叫外賣至社區警衛室取餐被管委會報警處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛生局說，此案與一般居家檢疫或隔離者違規趴趴走案件有別，莊男因居家檢疫身分無法外出，只能訂購外送餐點，但外送人員抵達後，警衛以社區不得讓外人進入，只能由住戶親自帶上樓為由，拒絕外送人員進入，莊男雖已表明自己是獨居且是居家檢疫身分仍然被警衛拒絕，無法可想下只好自行下樓取餐，管委會發現後報警處理。

衛生局強調，違規趴趴走可裁罰10萬至100萬元，先前被裁罰的案例，有多起是因外出購買餐點，但離開處所領取外送餐則是第一件，但仍會視個案狀況評估，包括外出時有無戴口罩、接觸多少人、是否是故意等，裁罰金額將視情況而定，本案相關卷證尚未送到衛生局。此外，居家檢疫、隔離者若有困難或需求，可撥打電話詢問，居家檢疫：03-3335530、03-3366730，居家隔離:0800-033355。

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居家檢疫外賣取餐違規

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