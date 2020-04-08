滑交友App偷吃！3寶爸騙「未婚單身」搞大肚子　癡情女求償150萬

▲女子在交友軟體認識男友，懷孕生子後卻發現對方竟隱瞞人夫身分，精神崩潰下決定求償150萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名蔡姓女子指控2015年底於網路交友軟體上認識自稱「未婚單身」的黃姓男子，兩人決定交往，卻在懷孕生子後，發現黃男變得冷漠，一查才得知對方竟已二度結婚還育有3子，她向黃男母親告知一切實情後，黃男甚至言語恐嚇她，還動手揮拳，她決定提告求償150萬元精神賠償金，高雄地院判賠65萬，可上訴。

黃男辯稱，當時因為有貸款需求，曾把貸款相關證件交給任職金融機構的蔡女，強調自己沒有主動追求，也有明確告知已婚身分，蔡女明知實情仍與他發生關係，還說「想借精生子」，他得知蔡女懷孕也表明過「不會結婚，但會定期給育兒金」，認為都做到這步，蔡女為何還多次騷擾他的家人，至於恐嚇、毆打一事他全數否認。

法官勘驗通訊對話紀錄時發現，蔡女曾傳「你覺得我們不適合，那何必去年10月還偽造文書塗改你戶口名簿配偶欄跟我證明你未婚，讓我繼續跟你見面」、「你結過婚或離過婚嗎？」、「總是不願正面回答我這個問題…為什麼在快三年後，我還問這個問題？感覺你一直防衛著…」，黃男卻回，「被你問的很煩才給你看，不過你也很厲害，看完沒多久就懷孕」、「我未告知已婚，並不是想騙你結婚，更不會導致懷孕…」，確認黃男的確有隱瞞已婚一事。

至於蔡女指控的黃男的傷害行徑，以及「逼我出擊」、「請你們多保重，冬天黑的早」等恐嚇字句，法官認為沒有證據證明傷害一事，恐嚇話語僅造成心理恐懼，未真的實現；高雄地院審酌蔡女因誤信黃男單身墜入愛河，而懷孕生子後期盼能結婚共組家庭，卻換來一場空，精神受到極大創傷，判黃男賠65萬元為適當。

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