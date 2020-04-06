陸女獨撐經濟養2子！幫還300萬賭債…「拒行房」竟遭夫酸：你被X飽了？

▲陸籍女子指控丈夫嗜賭還要幫忙還債，甚至不行房就用言語辱罵她，讓她決定訴請離婚。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）

記者陳羿妏／基隆報導

基隆一名陸籍女子花花（化名）指控丈夫讓她一個人擔下經濟重擔養育2名兒子，無固定工作又染上賭博惡習，欠債累累，2017年間只要她拒絕行房，丈夫就會以「妳在外面吃飽了、被人家幹飽了、臭機歪、臭廁所」等語辱罵，甚至恐嚇要潑她硫酸，她決定向法院訴請離婚。

花花認為，丈夫沒有固定工作也未盡扶養照顧兩名子女的責任，還要幫忙還那「一屁股債」，時常要面對常有債權人上門催討的壓力，另一引爆點則是她拒絕行房，丈夫竟懷疑她外遇，常常酒後以不雅言詞騷擾她，而2018年後，她替丈夫還完15萬，即決定分房睡。

丈夫辯稱，嘮叨個幾句，妻子便會離家2、3天，或者說要回大陸，「難道做丈夫都不能過問嗎」，否認妻子幫還債，也說當初有一名男子聲稱要讓他家庭破碎，才會懷疑妻子外遇。兒子出面指出，母親自2013年起陸續還了超過300萬元的賭債，父親明明承諾要戒賭，卻又向地下錢莊借15萬，不改習慣繼續賭博，讓母親心碎想離婚，另外表示就他的認知，母親沒有外遇。

法官綜合上述說詞，認為花花獨撐經濟還要幫丈夫還鉅額債務，造成夫妻情感逐漸淡去，丈夫懷疑妻子外遇一事，也影響兩人間的基本互信，考量分房已超過1年，最終判准離婚。

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