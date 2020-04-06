求子多年才懷孕！她「婉拒飯局」在家防疫…遭閨蜜怒罵：妳懷龍種喔

▲孕婦更該提高警覺防疫。非當事人。（示意圖／取自pxhere圖庫）



記者黃可昀／綜合報導

疫情拉警報，政府不斷呼籲沒事別出門趴趴走，尤其是孕婦、長者，或免疫系統脆弱的族群。台北一名女網友表示，和老公求子多年終於受孕成功，這段時間她都乖乖待在家養胎，剛好一位很久沒見的朋友最近要來台北，她考量到疫情且自己懷有身孕，所以婉拒對方吃飯的邀約，怎料竟被封鎖斷交，令她相當錯愕。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，為了保護胎兒，她一驗到心跳就立刻辭職，待在家裡安胎，尤其是現在疫情險峻，她沒事更加不會出門，「所以這次就跟朋友說了不便外出」，對方一開始還笑笑地試圖說服她，但她仍堅持不要出門增加感染風險，結果對方下秒立刻大翻臉。

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▲好朋友應互相體諒。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



那位朋友看原PO如此堅持，難耐怒火地嗆聲，「妳真的很誇張！懷孕而已，哪個孕婦不是繼續工作，就妳最尊貴！懷龍種哦？」認為對方拒絕見面的行為太失禮，根本沒把她這朋友放心上，罵完就把原PO封鎖，接著到處向共同好友抱怨此事。原PO因此失去一位好友，最後也跟對方不歡而散，生氣過後有點自責地說，「難道我真的錯了嗎？現在疫情這麼嚴重」，選擇待在家是為了保護自己、保護家人，無奈朋友沒辦法體諒她的擔心。

網友表示，「你沒錯，堅持是對的，這種人也不適合當朋友了」、「 恭喜妳～因為新冠肺炎看清楚一位自私的人，妳是對的」、「別去，要是怎麼了，不是誰能負責」、「不能體諒別人還背後捅刀的人，真的不需要」、「乖，妳是對的，他說妳懷龍種，妳就等他進榮總。」

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