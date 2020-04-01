大學畢業秒結婚「旁人驚恐」！她分析利弊：愛你所選...網讚爆

▲早婚或晚婚都各有優缺點。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者康心禹／綜合報導

現在的年輕人越來越晚婚，不婚的也很多，身邊朋友早早就結婚的佔少數，也因此早點結婚的人，總是會被身邊驚訝的朋友們問東問西。一名網友就提到自己因為大學畢業就結婚，多數人得知後的反應都呈現驚恐狀態，問她難道不會覺得少了很多樂趣，或是失去什麼嗎。

原PO在《Dcard》表示，從她結婚到現在快兩年，不知道有多少人每次聽到他大學畢業就結婚，第一個反應都是驚恐的表情，然後說「你也太早結婚了吧？不會覺得失去什麼嗎？」、「你真勇敢，佩服佩服」、「你也太快就踏入墳墓了吧」。

請繼續往下閱讀...

原PO說，其實他們這樣說他也不意外，因為22歲就結婚的的確不是現在的趨勢，她記得當時告訴朋友要結婚的時候，好幾個都說「誒妳懷孕了喔」，她都回應「懷你個大頭鬼啦！我才沒懷孕不然你現在打我肚子一下哈哈」。

原PO表示，早點結婚會不會就失去什麼？要看個人怎麼面對和看待這件事，「我想看你認知的樂趣是什麼，你說去夜店那種很嗨一起跳舞，對！抱歉我的確結婚後就很少去那種地方，但因為先生很愛調酒相關的事，所以我結婚後反而更常去酒吧那種地方，對我來說陪伴對方的興趣其實也是一種樂趣」。

原PO繼續提到，「如果指的是因為我結婚了，我會不會就不能繼續追求我的夢想了，追求夢想的這條路我想兩個人不會比一個人還孤單吧，如果因為結婚了就不能追求夢想，那我想是一種給自己合理的藉口吧哈哈，我想夢想不是一種用想而是真正實踐出來的。」

原PO說，如果指的是不能一直跟朋友出去玩，這就要看自己怎麼去和另外一半溝通，她基本上還是跟以前沒什麼太大的改變，但會尊重先生，告訴他要去哪、跟誰出去，問他要不要一起，「但基本上他都說你自己去吧！哈哈所以我就會開開心心的出去了」。

原PO說，她覺得不管早結婚或晚結婚都是一種選擇，沒有真正答案，有好處也有壞處，像早點結婚的話就不會有生小孩的壓力，晚結婚的話就可能會比較擔心高齡生小孩的問題，「你問我早點結婚不會覺得失去什麼嗎？我想我的答案是，我很享受這個身份而且我覺得我反而樂趣一點也沒減少哈哈，總而言之愛你所選的，選你所愛的別讓別人的框架限制了自己。」

貼文一出後獲得滿堂喝采，網友紛紛留言回應，「很棒的觀念，我也是早早步入婚姻，完全不會後悔，反而生活更加有趣」、「能夠早早遇到與自己相愛，並且踏入婚姻的人， 我都覺得你們幸福又幸運」、「跟著另一半一起完成彼此的夢想，受傷不怕沒人包紮傷，反而給予鼓勵一起走過每一個曲折的彎路，比起自己更快到達想追求的地方」。