愚人節開「陳年老哏玩笑」！他一看「曝6年苦衷」嘆：心裡很難受　網暖打氣

▲原PO每每在愚人節看到有人拿「懷孕」開玩笑，就覺得很難過。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者張嘉晏／綜合報導

每年4月1日為愚人節，不少人在這天都會互相捉弄開玩笑，不過要注意別玩過火。一名男網友就感嘆，每年的這天時常會看到有情侶、夫妻拿「懷孕」當作玩笑題材，不過在很多求子不得的人眼中卻是很心痛的，希望大家盡量別再開這類的玩笑。

「今天是愚人節，希望大家可以不要開有關於懷孕的玩笑。」一名男網友在臉書「爆廢公社」語重心長地發文，他表示，很多人會在愚人節對另一半謊稱「懷孕」等玩笑，但在很多辛苦求子的夫妻眼中，是非常沉重又難過的。

請繼續往下閱讀...

他透露，他和太太的第一胎因為胚胎萎縮沒有留下，第二和第三胎分別是因為車禍和失去心跳而流掉，前前後後已經辛苦求子6年了。每當他在愚人節看到有人開這種玩笑，真的都格外心痛難受，「尤其是老婆，我跟她說沒有小孩也沒關係，但是，她還是給自己壓力......。」

▲很多人在求子路上走得很艱辛。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

貼文上線後，網友們紛紛留言為原PO鼓勵打氣，「加油」、「祝順利懷孕」、「難過的話就關掉社群網路吧」、「沒錯，真的很無聊，也祝版主早日求子成功，加油 」、「我也覺得陳年老梗玩不膩嗎」。

另有過來人勸原PO夫妻要放寬心，畢竟壓力對懷孕來說沒有太多好處，「我也是過來人，內膜異位症、第一胎流產、第二胎胚胎萎縮沒心跳，到第三胎才平安生下小孩」、「該來當你小孩自然會來！我等2寶也等了7年」、「孩子還沒準備好，準備好了他們就會來了」。

►防疫隨身寶！你需要這個75%酒精乾洗手～

