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6天湧入1.2億善款報恩！　神父淚：是我想「一生留在台灣」的原因

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記者趙蔡州／綜合報導

義大利神父呂若瑟日前因為家鄉疫情慘重，寫信求救希望台灣人可以幫助他的家鄉，結果短短7日捐款金額就高達了1億5千萬。呂若瑟7日寫信感謝，雖然只過了6天，但收到的捐款真的太多了，「謝謝台灣，這真是一個好國好民的好地方」、「此時我更堅信，這就是我一生都想留在這裡的原因。」

呂若瑟在天主教靈醫會官網表示，自從4月1日媒體報導他們義大利家鄉的疫情後，同時希望台灣社會在可能範圍內能夠給予義大利一些協助，沒想到短短幾天內善款、物資竟源源不斷而來，「金額、數量都龐大到讓我們驚訝」、「雖然只過了6天，但也不得不立即喊停，謝謝台灣，捐款真的太多了。」

▲▼「救義大利」捐款破1.5億！呂若瑟神父「喊停」並感激台人愛心，多出3千萬款項轉移贊助目標。（圖／記者游芳男攝，下同）

請繼續往下閱讀...

▲6天台灣人狂捐1.5億，呂若瑟寫下長文感謝台灣。（圖／記者游芳男攝）

宜蘭羅東聖母醫院的同仁6日上班後，仔細核算來自郵局、銀行轉帳及匯款，發現金額竟高達近1億元，匯款人次更超過2萬筆，算上之前在連假期間募得的1千餘萬元，6天來台灣社會捐出善款高達1億2千萬元，儘管6日緊急發布新聞稿「喊停」，還是有許多熱心民眾持續匯款，讓金額上升到1億5千萬元。

呂若瑟感嘆，「這次的善款如此龐大，不僅是我們這些義大利神父出乎意料，恐怕連台灣社會大眾也會感到驚訝吧。因此，如果這次捐款的2萬多位善心朋友之中，若有任何人認為金額已經太多，覺得不需要捐，要轉把善款用在更需要的刀口上的，我們也誠摯地接受您隨時可以要求退還捐款」

他認為，「我們確信，您這份愛心，就算不花在義大利，也絕對會花在任何一個需要幫助的人身上。」

▲呂若瑟與賣菜嬤（圖／記者游芳男攝）

▲呂若瑟表示，「再次謝謝台灣，此時我更堅信，這就是我一生都想留在這裡的原因。」（圖／記者游芳男攝）

呂若瑟最後說，「這幾天，我看到有癌末的先生拖著病體到醫院捐款，也看到賣菜的阿嬤拿著辛苦排隊來的口罩和賣菜錢，希望透過我能把她的心意傳到義大利」、「那種感動，我一面回味這幾天台灣社會不斷帶給我的巨大悸動，一面回顧走過的這五十五年，最終，真的要感謝天主當年把我帶到這裡來」、「再次謝謝台灣，此時我更堅信，這就是我一生都想留在這裡的原因。」

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