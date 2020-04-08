封城76天終解禁！　武漢台灣人嘆工作沒了、孩子天天想家

▲武漢於4月8日零時起解除通道管制，但官方強調，解除通道管控不等於解除防控措施、打開城門不等於打開家門，仍須做好疫情防控工作。（圖／路透社）

記者陳政錄／台北報導

大陸武漢於4月8日零時起，解除通道管制，但滯留當地的台灣人因為「註記管制」，仍需以包機模式返台，有人坦言這幾乎足不出戶，自我隔離的76天，讓他們身心飽受折磨，且對於兩岸協商遲遲未果，有家歸不得的憂慮也難開心起來，盼政府能在防疫許可範圍內，幫他們早點回家。

據了解，2月25日時為防疫新冠肺炎億情，指揮中心拍板邊境管制措施，對超過1000位滯留湖北的台灣人進行註記，回台以包機模式為準，不得自行搭機返台。後續隨湖北城市陸續解封，有民眾和藍營立委呼籲解除註記，讓民眾自行返台，但中央流行疫情指揮中心和行政院立場仍相對審慎。

▲滯留武漢學童畫出希望返家的心情。（圖／受訪者提供）

因此，於3月10、11日，以及3月29、30日完成第二批武漢包機，和首次從上海接滯留湖北（武漢市除外）民眾返台的「類包機」後，目前約仍有400多位台灣人滯留在武漢及湖北各城市。

其中，部分因屬於短期赴湖北出差、探親，家庭、生活、工作、就學都在台灣，因此許多滯留於武漢的台灣人，在暌違76天終於解封後，最希望的就是能夠返台回家，回歸正常生活。

一名滯留武漢的媽媽秀出小孩的畫作，表示他自己與孩子短期探親，丈夫一人在台灣，隨時間越拖越久，小孩每天都想要回家看爸爸，回去和同學上課，也納悶自己已經通過病毒核酸檢測、自主隔離多日，為什麼還不能回家。

另一位陸配林女士（化名）說，她是一位滯留在武漢的高齡孕婦，有習慣性流產風險，但兩個多月以來，至今都沒有產檢，而她自己早已取得台灣籍多年，也希望能回到台灣生產。因此她說，盼蔡總統、蘇院長、陳部長能在防疫能力許可的情況下，推動下一批包機，或解除註記讓他們自行回台，不要有差別待遇。

▲滯留湖北的民眾希望政府能協助他們返台，尤其是仍留在武漢的台灣人。（圖／記者林敬旻攝）

在武漢發展的一位台商坦言，這兩個多月來，有不少短期來探親、旅遊、出差的台灣人找上台協、海基會等管道幫忙，隨著台辦也陸續送上口罩、物資關心，漸漸有改善，但確有不少住在偏鄉老家的朋友，日子過得比較辛苦，就醫、就學、收入來源也都是問題，甚至有人在台灣的工作已因滯留太久被解雇、家中貸款繳不出來，會比較讓人憂心。

對於滯留民眾需求，陸委會方面仍強調三原則，為確保滯留中國大陸湖北民眾能夠健康平安返國，也顧及台灣整體防疫需要，政府係秉持著「弱勢優先、防疫優先、及充分準備量力而為」。因此，對於武漢解封後如何接返滯留國人事宜，尚待雙方（兩岸）溝通相關安排，如有進一步結果，將即時對外說明。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中於7日的記者會上，也表示現階段防疫措施仍然不變，待兩岸協商後再做因應。他坦言，「其實我也沒辦法確認它（武漢）一定會解封，解封解到什麼情況。」

另於檢疫量能方面，陳時中說明，目前台灣集中檢疫所有房間數1,553間，目前入住包括之前武漢類包機返台人員、違反居家檢疫者、機場入境時查驗者，仍有1千多個空的房間數，集中檢疫的量能應該還可以因應。

▼ 武漢即將解除封城，但隨無症狀患者案例持續發現，也讓兩岸主管部門的防疫措施越來越審慎。（圖／路透社）

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