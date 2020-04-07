為英國首相祈福　蔡英文推特發文：共同努力面對新冠肺炎

▲蔡英文推特發文祝福強森早日康復。（圖／蔡英文推特）



記者蔡文鈴／台北報導

英國首相強生感染新冠肺炎後，傳出已入住加護病房，引起國際高度關注。對此，總統蔡英文7日在推特發文，希望強生能早日康復，共同抗疫。

強生（Boris Johnson）3月27日時宣布自己確診新冠肺炎，並在家隔離工作，事隔7天後他持續發燒不退，再度接受檢驗的結果依舊為陽性，目前最新消息指出，強生以助進加護病房接受治療。

蔡英文得知消息後，在推特發文表示，代表台灣政府及人民，致上最誠摯的祝福，希望強森能早日康復，在這關鍵時刻，「我們要共同努力面對新冠肺炎COVID19」。

由於強生已轉入加護病房，目前由外相拉布代理職務。拉布表示，強生獲得很好的照料，政府會持續運作。

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