　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

為英國首相祈福　蔡英文推特發文：共同努力面對新冠肺炎

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼蔡英文推特發文祝福強森早日康復。（圖／蔡英文推特）

▲蔡英文推特發文祝福強森早日康復。（圖／蔡英文推特）

記者蔡文鈴／台北報導

英國首相強生感染新冠肺炎後，傳出已入住加護病房，引起國際高度關注。對此，總統蔡英文7日在推特發文，希望強生能早日康復，共同抗疫。

強生（Boris Johnson）3月27日時宣布自己確診新冠肺炎，並在家隔離工作，事隔7天後他持續發燒不退，再度接受檢驗的結果依舊為陽性，目前最新消息指出，強生以助進加護病房接受治療。

蔡英文得知消息後，在推特發文表示，代表台灣政府及人民，致上最誠摯的祝福，希望強森能早日康復，在這關鍵時刻，「我們要共同努力面對新冠肺炎COVID19」。

由於強生已轉入加護病房，目前由外相拉布代理職務。拉布表示，強生獲得很好的照料，政府會持續運作。

其他人也看了這些…

再增4人解除隔離！新冠肺炎376人確診「累積痊癒61人」
國旅爆量增染疫風險！陳時中：無法維持社交距離「恐禁止出遊」
紐約返台班機增至10人確診　陳時中：規劃同班機全數採檢

更多熱門新聞…

第二波口罩外交　援助7個新南向國家100萬片口罩
墾丁染疫風險比捷運低？陳時中曝「兩者差異」：不能比較
未來連假是否用車潮流量、訂房資料作分析　陳時中回應了

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！

ET快訊
南韓超市驚見「賣整盒醫療口罩」！網羨炸：竟然比台灣還要快
快訊／日本宣布「進入緊急狀態」　7個一般行政區含東京、大阪
星培「機上撿錢」涉竊盜罪判7個月！　法庭意外曝光高額月收入
空勤直升機墜落「近照曝光」！　小港機場暫時關閉
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

11景點警示挨批亂槍打鳥　林佳龍：發布前沒有和交通部會商

新北公有市場攤商今起強制戴口罩　出入口量體溫、人數管制

「猜猜我是誰」周春米推防疫敷面膜　鄭運鵬：「逃出立法院」宣傳片？

誰告了我！楊秋興戴口罩怒衝雄檢應訊50分揭答案...

日本僑胞捐贈6000個口罩　謝長廷：已開始郵寄給有登記留學生

北市300公務員前往11景點　市政大樓擬制「1、2樓供民眾洽公」　

蔡英文視察桃機防疫部署　肯定從國門至家門疫情防線守護國人健康

快訊／高雄市議會定期大會拍桌聲中延會！罷韓投票前韓國瑜可望掉避總質詢

北市府宣佈：公有市場9日全面戴口罩　校園全面暫停開放

陳雪生建議紓困「現金發到口袋裡」　蘇貞昌：這作法比較偷懶

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

閃瞎！網紅情侶愛情長跑7年193天 男友驚喜求婚...她秒落淚：我願意

驚喜替媽慶生...媽感動：沒給什麼　他暖心回：有！你把我生下來呀❤

有夠落漆！橘貓給同伴哈氣下馬威 想逃跑「爪子勾住」２喵互看超尷尬

祐榮VS.旻浩VS.認哥三版《Heartbeat》　趙權穿「19cm沒後跟」高跟鞋熱舞！

《青你2》Ella神模仿女學員歌聲 全場超驚訝：好像喔！！

老司機嬤跟孫女玩四字台語接龍　狂講超母湯詞語...網：完全笑噴

11景點警示挨批亂槍打鳥　林佳龍：發布前沒有和交通部會商

新北公有市場攤商今起強制戴口罩　出入口量體溫、人數管制

「猜猜我是誰」周春米推防疫敷面膜　鄭運鵬：「逃出立法院」宣傳片？

誰告了我！楊秋興戴口罩怒衝雄檢應訊50分揭答案...

日本僑胞捐贈6000個口罩　謝長廷：已開始郵寄給有登記留學生

北市300公務員前往11景點　市政大樓擬制「1、2樓供民眾洽公」　

蔡英文視察桃機防疫部署　肯定從國門至家門疫情防線守護國人健康

快訊／高雄市議會定期大會拍桌聲中延會！罷韓投票前韓國瑜可望掉避總質詢

北市府宣佈：公有市場9日全面戴口罩　校園全面暫停開放

陳雪生建議紓困「現金發到口袋裡」　蘇貞昌：這作法比較偷懶

韓劇《夫婦的世界》「小三潤唇膏」爆紅，國民品牌350元有找！

竹市府共體時艱　果菜公司與漁港直銷中心攤商減租3成

宜蘭監獄高牆抗疫動起來　改編「泰雅族勇士舞」大哥齊跳勇士健身操

病毒也能在冰箱內存活！專家：冰存物品前應先消毒外盒

滅火器清倉特賣「狂賺70萬疫情紓困金」...神秘買主解囊30萬身份曝光！

南韓加強管控「戴電子手環」列選項！居家隔離屢傳違規　關GPS四處趴趴走

激戰開擴音…噁男逼人妻轉播呻吟！扯「有妳鹹濕片」強啪：表現不好再來1次

巴克利稱「Kobe是最接近喬丹的人」　沒看過像KG衛少一樣努力的球員

魏應充助高關懷青少年　攜手產官社福推動「將才學堂就業班」

日職／藤浪晉太郎出院了　深感後悔與抱歉

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

政治熱門新聞

第二波口罩外交　捐新南向國家100萬片口罩

藍營狂酸捐口罩　駐德代表秀關鍵

台女遭南韓逐出境　外交部回應了！

五一連假取消？　蘇貞昌：若民眾不能自律

林珍羽涉造謠　最正議員爆她已入北市府上班　

被質疑暗槓1000萬片口罩送國際　蘇貞昌用媽媽告訴他的話回應了

韓國瑜請吃鳳梨　記者沒人敢碰！

藍營緊咬捐口罩　周玉蔻84秒電爆

口罩中籤率100％　網狂Tag林珍羽

高嘉瑜批酷碰券「不食人間煙火」：發現金比較實際

吳斯懷：若軍隊協助封城聽誰指揮？

口罩要撙節使用　民眾黨發言人開罵

黃偉哲稱國家級警報亂槍打鳥　蘇貞昌回應了

陳時中提彈性上　內政部6日執行

更多熱門

相關新聞

謝長廷：已開始郵寄口罩給有登記留學生

謝長廷：已開始郵寄口罩給有登記留學生

新冠肺炎疫情險峻，全球對口罩的需求量也大增。在急需口罩的此時，駐日代表謝長廷7日在臉書分享，有2位東京地區的僑界領袖捐贈6000個口罩，有3000個指定保留給中華學校，同時也已經開始郵寄給已開學且有登記需要的留學生、以稍解他們的燃眉之急。

總統視察桃機防疫　肯定疫情防線

總統視察桃機防疫　肯定疫情防線

目標144場　韓職目標5月初開幕

目標144場　韓職目標5月初開幕

回應逆向加薪　林鄭：曾捐款抗疫

回應逆向加薪　林鄭：曾捐款抗疫

南韓世桌賽因肺炎二度延至9月27日

南韓世桌賽因肺炎二度延至9月27日

關鍵字：

強森蔡英文新冠肺炎武漢肺炎

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥宜蘭「私約20個大胸妹」開趴！鴛鴦戲水狂歡片外洩

家長否認連假出遊！開課竟一半學生舉手

快訊／男神蘇志燮結婚了！

「不少民眾開始出國旅遊」醫預言曝：輕忽這場世紀大災難

超甜女友「每晚都要」高中生累爆

5歲男童肺炎「收治負壓病房」　指揮中心回應了

即／英國首相強生被送入加護病房

拳王19歲女兒「怒捅小三」吃牢飯

陳喬恩41歲生日收41個禮物！

30K女會計A走公司1億　4年買10幢房

2嫩妹高鐵摘口罩吃飯！男子氣炸動手

接客被逮！E級陸妹：想成為台灣媳婦

更／川普：強生進ICU代表情況很嚴重

疫情爆發失業零收入！小甜甜過不下去「路邊發傳單」打工

黃光芹逆時中質疑：為何少那一片

更多

最夯影音

更多
新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～
《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

閃瞎！網紅情侶愛情長跑7年193天 男友驚喜求婚...她秒落淚：我願意

閃瞎！網紅情侶愛情長跑7年193天 男友驚喜求婚...她秒落淚：我願意

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面