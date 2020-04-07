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轉貼「刀架陳時中脖子」遭約談　男大生：我主動提供資料！警鎖定Dcard原PO

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▲▼陸生嗆「刀架陳時中脖子上」　不爽同學讚防疫得當「笑死人了！」。（圖／翻攝巴哈姆特,Dcard）

▲陸生嗆「刀架陳時中脖子上」不爽同學讚防疫得當「笑死人了！」。（圖／翻攝巴哈姆特,Dcard）

記者張君豪／台北報導

日前巴哈姆特一名網友「ARKTW」轉貼來台唸書陸生聊天群組「19江蘇小朋友赴台旅遊團」在社群軟體巴哈姆特轉貼來台陸生涉嫌恐嚇衛福部長的談話內容包含「刀架在陳時中脖子上」、「台灣留倒不留人」、「希望中招（得肺炎）的詮釋台獨」、「真想把陳時中按到地板上摩擦」等恐嚇危害衛福部長陳時中人身安全言論，刑事局6日下午先約談轉貼者到案說明。

刑事局偵查第九大隊追查，發現這名轉貼文者ARKTW，真實身分為許姓男子（職業學生、22歲），目前警方已經約談許男到台中市政府警局到案製作筆錄中。許姓大學生到案接受警詢表示，他僅轉載Dcard文章，相關內容非他所原創，他根本不認識微信群組內的任何陸生。

▲遭刑事局約談的許姓大學生7日在PTT發文質疑警方辦案洩密。（圖／記者張君豪翻攝）

▲遭刑事局約談的許姓大學生7日在PTT發文質疑警方辦案洩密。（圖／記者張君豪翻攝）

而PTT八卦版（Gossping）7日凌晨1點57分有網友PO文問卦「檢舉陸生刀架陳時中言論卻公親變事主？」，遭約談許姓學生還特別發文說明：「警察是不是很扯啊？爆料給媒體，透露個資還不夠」，並認為恐嚇衛福部長陳時中是陸生做的，認為遭警察爆料給媒體栽贓嫁禍。

許姓學生質疑：「我主動向警方提供資料、並以證人身分做筆錄，結果媒體全寫我就是那個要攻擊陳時中的，不然就說是我在造謠」，強調自己是主動配合警方說明，並非被逮：「林北自己淋雨騎車去警局提供資料好嘛！」、「有人知道警察違反偵查不公開，又洩漏當事人個人資訊要告甚麼罪嗎？」

對此刑事警察局指出，6日確曾約談許姓學生到案說明，但強調約詢僅是釐清許姓學生取得恐嚇衛福部長陳時中圖文的來源，「並非接受警方約談就是犯嫌。」

至於散播包含轉發「刀架在陳時中脖子上」等圖文是否觸法，刑事局表示則須請示地檢署檢察官後才能確定，目前警方根據許姓學生提供資料、以及網路公開資訊鎖定在社群軟體Dcard揭露來台陸生恐嚇部長言論的原PO，刑事局證實近期將會傳喚原作者出面說明，並交待恐嚇圖文的來源、以利警方後續追查。

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