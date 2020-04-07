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堅決不戴口罩！菲律賓男「拿鐮刀追砍醫護」　警一槍擊斃

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菲律賓總統杜特蒂日前對違反防疫規定者發出嚴正警告，最嚴重可能被「槍斃」。（圖／路透社）

▲菲律賓總統杜特蒂日前對違反防疫規定者發出嚴正警告，最嚴重可能被「槍斃」。（圖／路透社）

圖文／CTWANT

新冠肺炎疫情持續，各國政府為了防堵疫情擴散，紛紛祭出嚴厲政策。菲律賓總統杜特蒂1日下令，如民眾不配合防疫措施，執法人員可直接開槍擊斃。沒想到政策才剛公布，隔天就有人犯法，因此被射殺；據了解，被擊斃的是一名63歲農民，當天發酒瘋不戴口罩，還要拿刀砍醫護人員。

自疫情以來，菲律賓總統杜特蒂不斷採取嚴格手段，希望可以早日控制病情；他日前在發表言論時提到，「這是我對軍警的命令，如果你們執勤中，遇到違抗且反擊者，危及你們生命安全的話，可以當場槍斃他們（shoot them dead），因為攻擊醫護人員是嚴重罪行，絕不容許這類暴行發生。」

根據菲律賓媒體《cebudailynews》報導，疫情期間，民答那峨島（Mindanao）北阿古桑省（Agusan del Norte）南部的納斯皮特鎮（Nasipit）仍有農民不配合政府防疫政策；63歲農民先是不配合戴口罩，接著與醫護人員爆發激烈衝突。

過程中，63歲農民還藉機發酒瘋，拿出鐮刀追砍醫護人員；警方眼見現場一片混亂，立刻開槍擊斃農民，這也是全球首例因不配合防疫措施遭射殺的例子。

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