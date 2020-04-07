繼續質疑陳時中！黃智賢：以為查水表就可以讓我閉嘴？作夢！

▲陳時中、黃智賢。（合成圖／記者林敬旻、黃克翔攝）

記者黃巈禾／台北報導

名嘴黃智賢因一篇《偉大的陳時中》PO文提到「台灣的社區感染是不是因為你裝睡」，被人檢舉散布謠言而遭警方傳訊，她氣得在臉書怒嗆民進黨利用疫情興文字獄，而全案經警方調查後，6日將她函送法辦。黃智賢6日深夜再度透過臉書表示，會繼續質疑陳時中，「以為查水表，就可以讓我閉嘴？」

黃智賢強調，「我沒有散佈謠言。我沒有錯。我不接受我的言論自由和人權被踐踏。就是這麼簡單。以為查水表，就可以讓我閉嘴？就可以恐嚇我？你作夢。」查水表，只是證明民進黨心虛，惱羞成怒，怕被拆穿，國王沒穿衣服，真噁心。

黃智賢直言，WHO定名為新冠肺炎，為什麼就是要自創武漢肺炎？說居家檢疫的人，可以在機場喝咖啡，可以在機場逗留，有事嗎？「你自己可以說，台灣有零星社區感染。張上淳可以說。美國疾管局可以說台灣有社區感染。但我黃智賢不能說？對大陸嚴苛，對世界其他地區的疫情放縱，我不能說？」

黃智賢還說，陳時中總該回答她的質問，2月1日到2月6日，為什麼沒對鑽石公主號2000個遊客在北台灣的行蹤，第一時間對台灣人提出警告，在第一時間消毒？所以每個人坐在家裡，可以沒有證據就隨意檢舉，警察就會傳喚那個人做筆錄？就函送檢察官？說警察是依法行政傳她做筆錄是依法行政函送檢察官，太好笑了。

黃智賢質疑，蒐證了，不知道這是誣告？不知道沒散佈謠言？不知道這是政治迫害？所以每個檢舉都照樣筆錄，函送？「那我可不可以檢舉陳時中說『居家檢疫可以在機場喝咖啡』，是散佈謠言？我檢舉了，警察會找陳時中做筆錄？」

黃智賢更說，「你自己說，台灣有沒有社區感染？美國有沒有早在2月20日，就把台灣列為社區感染？你知我知，檢舉，只是掌權者的下流恐嚇。警察，只是當權者的工具。」