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7大電商急查員工連假旅遊史　去過11警示景點即起居家辦公14天

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▲國家級警報「墾丁請勿前往」8小時後，大街人潮瞬間少了3成 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲清明連假期間多處景點湧現人潮，就有專家擔憂恐成防疫破口。（圖／記者吳奕靖攝）

記者洪菱鞠／台北報導

4天清明連假引爆國內旅遊熱潮，憂新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心針對11個景點發布國家級警報後，不只金融機構展開相關因應措施，電商業者也跟進防堵連假破口，紛紛調查員工旅遊足跡，必要的話，得實行居家辦公，同時也加強各項防疫佈署。

為避免疫情擴大，東森集團5日中午緊急發佈集團通告，凡清明連假出門旅遊到過政府公告11個景點的同仁，一律要求加強自主管理，必須實行居家辦公一週；同時自4/6開始，所有至公司的同仁配合全程戴口罩辦公，並要求出入辦公大樓需量體溫以及宣導勤洗手，此外也呼籲同仁如身體不適，應自動向主管報備後居家辦公，在非常時期配合防疫。

東森集團總裁王令麟表示，為確保東森購物945萬廣大會員及全體同仁及家人健康，東森已於5日中午立即進行集團同仁假期旅遊調查，並於連假前完成居家辦公通知及人力配置佈署規劃，居家辦公均不扣個人年假，視為正常上班，東森購物所有會員服務與送貨服務也持續正常進行。

▲▼中央流行疫情指揮中心今（4）日將於今天上午11：55，透過「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」發送訊息共2則。（圖／陳姓讀者提供）

▲中央流行疫情指揮中日前透過「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」發送訊息共2則。（圖／陳姓讀者提供）

PChome網路家庭、momo購物網以及創業家集團旗下包括創業家兄弟、松果購物、新時代電商等3間公司同樣繃緊神經，相繼調查員工的清明假期旅遊史，曾去過的話，須配合實施居家辦公14天。創業家集團也呼籲在家上班之夥伴非必要切勿外出，更要避免出入公共場所，外出時務必配戴口罩，盡量待在家中，落實自主健康管理。

而創業家集團早在3/25即針對三間公司實施全數在家遠距工作一日，並於當天要求各部門均要召開線上視訊會議，確保溝通無礙，透過公司的通訊軟體和自建系統，讓全員工隨時掌握公司動態、銷售數據等重要資訊，確保公司不會因員工全數在家上班而影響平台運作與營業效率。

蝦皮購物配合政府防疫措施，已於3月中啟動分梯次的在家辦公，更於連假後立即要求同仁申報包含11個國家級警報景點在內的清明連假出遊狀況，曾前往的話，需要在家辦公14天，另同時調查同仁含親友在內過去14天及未來的國內外旅遊計畫。此外，也要求全體員工於上班時間全天候戴口罩，未來將視疫情再做因應。

Yahoo奇摩則表示，公司一直密切關注疫情的發展，並遵循疾管署及相關部門提供給企業的建議，持續強化防疫措施以保障員工的健康與安全。自3月下旬公司即已依循全球規範，鼓勵員工在工作內容許可下在家工作，以降低群聚風險。

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