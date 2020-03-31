歐美疫情暴衝不敢飛　轉網購入手精品GUCCI賣到業翻倍漲

▲受到新冠肺炎疫情影響，民眾無法出國，國內網購精品需求反而逆勢成長，東森購物發現近期國際精品、手錶等商品業績有小幅度提升趨勢。（圖／翻攝自東森購物）

記者洪菱鞠／台北報導

歐洲國家新冠肺炎疫情嚴峻，衝擊時尚精品產業，民眾在無法出國採購及代購，改以網購方式入手時尚精品，推升網購精品買氣，像是GUCCI暢銷到業績翻倍漲，電商業者也順勢公布了最新Top5精品熱銷榜。

東森購物統計，3/16～3/19期間，國際精品、手錶等商品業績小幅度提升，觀察消費者喜愛的品牌分別為COACH、CASIO、Michael Kors，熱銷排行榜前5名則分別是：COACH經典手拿包、CASIO卡西歐MQ-24極簡時尚指針中性錶與Michael Kors熱銷經典斜背/肩背波士頓包款。即日起，站上祭出多項優惠活動，包括國際精品展示品特賣會3折起、Longchamp包時尚5折與CITIZEN星辰限定錶款全館65折起，便宜入手夢幻精品。

▲Yahoo奇摩電商觀察，近期GUCCI精品網購業績年成長翻倍。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

沒辦法出國，消費者改從網購買精品，Yahoo奇摩購物中心觀察平台上GUCCI精品網購業績年成長翻倍，其他歐系精品品牌如Dior、Celine也成長2～3成，以限量包款及配件買氣最受青睞。瞄準防疫期間網購精品需求，精選Burberry、Chloe、Prada、Tod's、Fendi、Celine、Longchamp等歐系精品大牌，於4/5前祭出「熱銷歐系精品全面3折起」，結帳再享9折優惠、刷Yahoo聯名卡再拿6%回饋、刷指定銀行最高送3000刷卡金，還可享精品真品保險。

此外，Yahoo奇摩購物中心公布最新的「Top5精品熱銷榜」，歐系精品品牌包辦前4席，熱銷Top1由單價近8萬、全球熱銷款的「LV MINI Monogram帆布後背/斜背包」拿下，最高單日可賣出3個；受到大勢韓劇《愛的迫降》熱潮帶動，單個要價近10萬元的「Celine TRIOMPHE 黃銅凱旋門鎖釦肩背」，搭配平台周年慶活動，在短短3天內賣出4個，位居第2名；2020年最新款的「LV Monogram 迷你圓型手提腰包」，小巧實用排名第3，CHANEL 19系列C logo包、MICHAEL KORS Jet Set Travel 防刮牛皮鍊帶斜背包則分佔4、5名。

▲日本露天與日本KDDI旗下au PAY 市場合作，同時推出為期一周的國際運費0元優惠。 （圖／日本露天提供）

今年1月正式在台灣開站上線的日本露天Ruten Japan，即日起宣佈與日本知名電信業者KDDI與au Commerce & Life株式會社共同營運的購物網站au PAY市場合作，預計將大幅擴充商品數，站上提供至少6,000萬件日本當地商品可代購，最快3～4天可到貨之外，同時推出日本直送台灣「跨境免運費」優惠，即日起至4/6期間，每天早上10點在日本露天網站與FB粉絲團公布限量折扣碼，只要選購au PAY 市場（au Wowma!）店家的商品，單件商品結帳總金額滿1,000元、商品重量3kg以下，結帳時輸入折扣碼即可享國際運費0元，每個帳號每日限折抵一次。