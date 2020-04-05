聽說有人會背信用卡卡號…「前面那麼長」他驚呆！網購族秒笑：太小看了吧

▲原PO好奇問有沒有人背得出自己的信用卡卡號。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在很多網購族都選擇貨到付款，但也有人直接輸入卡號線上結帳。就有網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「你背得出你信用卡卡號嗎？」文中表示，他自己頂多背出檢查碼跟到期年月，畢竟16碼卡號真的很長，「聽說有人可以背出自己最常用的那張信用卡卡號，這是真的嗎？」

這位網友發文提問，有沒有人背得出自己的信用卡卡號，「我自己是不行啦！頂多能背出背後的檢查碼跟到期年月，前面這麼長」，並表示他聽說有人可以背出自己最常用的那張信用卡卡號，好奇問這是不是真的、難道真的有人可以嗎，「有鄉民能做到這件事嗎>////<」。

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看到貼文後，就有網友直呼自己跟原PO一樣，「我不行，光前面8個數字都不行了」、「只記得前四碼」、「只有一張卡的時候背得出來 現在卡很多根本記不住」、「完全無法」、「完全不記得。」

▲信用卡卡號共16碼，許多人都是常網購所以背起來了。（示意圖／記者周宸亘攝）

話題吸引不少愛買一族現身，「以前有背起來過，因為愛亂買索性剪卡。真的有必要時再拿剪掉的卡出來網購。但買性堅強竟然背起來了，最後只能直接請發卡公司作廢」、「我也是買網購買到背起來XD，目前記得的有完整4張」、「有一陣子住山上常用網購，這種情況誰都會背吧」、「太小看網購族的潛力了」、「可以，常網購買東西，懶得再拿出來就背起來。」

留言中還有各種記憶力達人，「我會背我爸媽我弟跟我的身分證字號耶！而且各種帳號用的密碼都不一樣都不會忘記，我還會幫我先生背他的密碼，因為他都忘記就拜託我背XD」、「我自己背得出常用銀行帳號x2，和信用卡號 x1」、「郵局帳戶、卡碼都倒背如流。完全無法。」