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冰戰開打了！全家祭「視覺系」日韓冰品　戽斗獅、北極熊直接變身超Q3D冰棒

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▲▼「全家」推日韓視覺系、點心系新「冰」報到 。（圖／記者蕭筠攝）

▲全家超商推日韓視覺系、點心系冰品報到 。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

冰品大集合！全家宣布明（8）日起祭出「日韓視覺系」、「點心系」冰品，這次首波端出近20款日、韓特色新品，不僅有與超可愛戽斗星球聯名推出獅子、北極熊3D造型冰棒，還有銅鑼燒冰淇淋卷，結合日式鬆軟烘焙點心搭配有香草籽的北海道香草冰淇淋，再淋上紅豆泥，光是視覺效果就讓人凍末條，冰控一定要怒吃一波。

▲▼「全家」推日韓視覺系、點心系新「冰」報到 。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼全家獨家合作戽斗星球打造2款3D造型冰棒。

▲▼「全家」推日韓視覺系、點心系新「冰」報到 。（圖／記者蕭筠攝）

隨著即將進入炎熱夏天，全家推出超可愛視覺系日韓冰品，其中，今年特別和戽斗星球獨家合作，找來擁有最高人氣的2種動物打造超Q立體大頭造型冰棒，戽斗獅選用芒果口味打造，戽斗北極熊則是製成香甜的烤布蕾口味，光是外型就療癒到爆炸。

▲▼「全家」推日韓視覺系、點心系新「冰」報到 。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼黑糖麻糬冰淇淋、銅鑼燒冰淇淋卷。

▲▼「全家」推日韓視覺系、點心系新「冰」報到 。（圖／記者蕭筠攝）

而這一杯黑糖麻糬冰淇淋，一打開包裝就可以看到一顆顆麻糬，搭配奶香十足的冰淇淋以及濃郁黑糖，往下挖還可以吃到年糕，讓人超心動。日式冰品部分則ㄧ定要吃這款獨家上市的井村屋點心型「銅鑼燒冰淇淋卷」，結合鬆軟日式烘焙點心加上濃郁紅豆泥，再搭配含有香草籽的北海道香草冰淇淋，當下午茶也沒問題。

另外還有起司蛋糕冰淇淋、抹茶麻糬冰淇淋、富士蘋果雪糕、王林蘋果雪糕以及31冰淇淋十足草莓及跳跳糖口味冰品，冰淇淋控趕緊來嚐鮮。全家全新冰品明（8）日上市開賣，至5月5日止凡購買指定進口冰品還可享2件85折優惠。

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