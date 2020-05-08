暌違2天「+0」回歸了！通路推限量第2件0元、飯店1千元就能入住

▲慶0確診，家樂福推限時優惠「大成白色巨蛋第2件0元」。（圖／業者提供）



記者蕭筠／台北報導

「+0」回來了！中央流行疫情指揮中心今（8）日公布國內無新增新冠肺炎確診病例，已是連續26天無本土案例，目前國內維持440染疫個案，分別為349例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。為慶祝暌違2天零確診再度回歸，各大量販、超市也推出同歡慶優惠，還有飯店住房優惠，一定要把握機會。



●家樂福

為+0加油！家樂福即日起至12日推出限時優惠「大成白色巨蛋第2件0元」，全台限量10000盒，至10日止獨家新上市百吉啤酒冰淇淋、鳳梨啤酒冰淇淋第2件0元，以及至25日還有丸美丸家丸類系列第2件0元。

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●city’super

零確診！city’super至5月10日推出限定商品「第2件0元」活動，包括「史翠普荷式焦糖煎餅」、「韓國LOTTE 樂天氣泡水（檸檬味、原味）、「日本三幸杏仁起士米果」、「雀巢金牌咖啡」、「西班牙PASCUAL 希臘優格及綜合莓果較低脂優格」通通都有。

●OK mart

慶祝零確診，OK mart推出福樂牛奶275ml（鮮果、蘋果、巧克力）任選、台鹽小分子海洋活水第2件0元。

▲Just Sleep捷絲旅台北西門館平日入住一晚僅1000元。（圖／晶華提供）



●福容大飯店

福容大飯店高雄店推出「尋找嘉玲行動」，只要指揮中心每日2時宣布零確診，嘉玲、佑玲（同音即可）訂房可享超優惠住宿1,800元，內含早餐2份，且假日不需加價，109年6月30日以前皆可入住。

●晶華國際酒店集團

晶華國際酒店集團旗下品牌飯店Just Sleep捷絲旅台北西門館、宜蘭礁溪館及礁溪晶泉丰旅，只要當日零確診，自宣布起至當晚19點整就可立即預定5月份客房，限周一至周四入住，最低只要1000元就能入住，且可延長至下午2點退房。以上均含2客早餐，且入住期間下午13點至晚上22點期間，還可免費享用Just Café迎賓茶點。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。