高山防疫！排雲山莊床位下修為60床　玉山國家公園山屋床位數同步減半

▲登玉山主峰排雲山莊床位，即日起配合防疫減為60床上限，登山隊員需依配合相關防疫新措施，到排雲服務中心自助查核報到。（圖／玉管處提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

玉山國家公園管理處為加強高山防疫，7日宣布登玉山主峰入住排雲山莊，即日起以60床位為限。排雲山莊原有116床位，第一波防疫已調整縮減為100床，並依中央疫情中心公布的「社交距離注意事項」，將重新調整床位為「住一空一」。園區其他登山路線山屋的原床位數，也一律減半受理預約申請入住。

新型冠狀病毒防疫期間，排雲山莊因應社交距離，即日起調整為60人，採一床位一空位方式住宿，進入排雲山莊應配戴口罩，入住時需依床位分配，不得任意變更位置，以利掌握情況，並請保持適當社交距離。排雲山莊供餐，將採分時段、分流方式用餐，降低傳播風險，請住宿山友配合。

玉管處防疫工作，除確實掌握進入玉山國家公園生態保護區人數，並採無紙化入園查核，請攀登玉山的隊伍人員，務必攜帶身分證明文件正本 (本國隊員請攜帶國民身分證)到排雲登山服務中心辦理線上刷卡報到作業，報到時也將落實量測體溫，若有發燒症狀或接觸高風險等相關情況者，將謝絕入園。

繼日前中央疫情指揮中心發布「室內100人以上集會活動建議暫停」訊息後，指揮中心近日再公布「社交距離注意事項」指引，建議人與人之間應保持適當社交距離。玉管處為配合防疫措施，降低疾病傳播風險又為兼顧民眾權益等因素考量，針對園區山屋住宿部分再予以個別規範。

除排雲山莊床位改為60床，玉管處也一併調整山屋住宿床位，依原有的床位數減半，且重新調整住宿床位，採住一空一之原則，拉大空間與間隔，期降低傳播風險，落實「社交距離」指引事項。

即日起，山莊及山屋每日核准依新公告的人數為原則，若該日已超過調整後人數，則不再進行遞補。原已取得入園許可或已通知遞補民眾權益不受影響。

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